Lautaro de León i Gael Alonso interessen al Raków Częstochowa polonès i al Mallorca, respectivament

D’igual manera que encara s’esperen arribades, també pot haver-hi sortides a l’FC Andorra. En aquest sentit, el periodista Ángel García del portal ‘Cazurreando’ ha avançat que dos exjugadors del planter del Celta com són Lautaro de León i Gael Alonso interessen, respectivament, al Raków Częstochowa i al Mallorca.
En el primer cas, el davanter uruguaià té contracte fins al 2028, motiu pel qual l’equip polonès valora pagar-ne el traspàs. Habitual en competicions europees, enguany el club de la ciutat de Częstochowa pren part a la Conference, en la qual, a la segona ronda prèvia, s’enfrontarà al Valletta maltès.
És també una de les potències de l’Ekstraklasa, Primera Divisió del país centreeuropeu, de la qual va sortir campió el curs 2022/23. Val a dir que Polònia és un destí escollit per bastants futbolistes espanyols, ja que hi juguen més d’una trentena. A tall d’exemple, l’últim a traslladar-s’hi ha estat Mario García, lateral esquerre del Racing de Santander que ha signat amb el Widzew Łódź.
Pel que fa al central, molt cotitzat després d’acabar amb bona nota el seu primer curs professional, també té contracte fins al juny del 2028. En aquest cas és un acabat de descendir de la Primera Divisió espanyola qui li ha posat l’ull a sobre i, segons s’informa, ja hauria presentat una oferta que ronda els dos milions d’euros. En tot cas, i sent una peça important, l’FC Andorra no se’l vol treure de sobre si no és per la clàusula de cinc milions que mana el seu contracte.