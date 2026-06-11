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  • Toussaint, a la dreta, amb Magdalena Kast, d'Argentina, May Peus, d'Espanya, i el nou president de la FIS, Alexander Ospelt. | FAE
El Periòdic d'Andorra
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Andorra recupera pes institucional internacional

Patrick Toussaint torna al Consell de la FIS i restitueix la presència andorrana al màxim òrgan de l’esquí mundial

El vicepresident de la FAE valora positivament el resultat i admet que “l’última vegada va ser un càstig a nivell d’Andorra que ens van fer pagar”

El vicepresident de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), Patrick Toussaint, ha estat elegit aquest dijous com a membre del Consell de la Federació Internacional d’Esquí i Snowboard (FIS) durant el 57è Congrés de l’organisme, celebrat a Belgrad, Sèrbia.

Toussaint formarà part del màxim òrgan de govern de la federació internacional després d’obtenir una de les divuit places disponibles en unes eleccions en què concorrien un total de vint-i-set candidats. Amb aquesta designació, l’andorrà recupera la seva presència dins del Consell de la FIS, del qual ja havia format part entre els anys 2022 i 2024.

«L’última vegada va ser un càstig a nivell d’Andorra que ens van fer pagar i ara tornem a estar-hi i tornem cap a casa contents» – Patrick Toussaint

La jornada també ha servit per escollir el nou president de la FIS. El càrrec recaurà en Alexander Ospelt, de Liechtenstein, que s’ha imposat per un marge mínim en la votació final. Ospelt ha sumat 65 vots, un més que l’anterior president, Johan Eliasch, que ocupava la presidència des del 2021.

Després de conèixer el resultat, Toussaint ha valorat positivament el retorn al Consell de la federació internacional. “Hem fet la feina per tornar a entrar. L’última vegada va ser un càstig a nivell d’Andorra que ens van fer pagar i ara tornem a estar-hi i tornem cap a casa contents”, ha manifestat.

Cande Moreno, Jordina Caminal, Íria Medina i Clàudia Garcia s’uneixen en una mateixa estructura dins la FAE

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