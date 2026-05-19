Cande Moreno, Jordina Caminal, Íria Medina i Clàudia Garcia s’uneixen en una mateixa estructura dins la FAE

L’equip nacional femení d’esquí alpí de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) tindrà alguna variació respecte a la temporada anterior. En aquest sentit, Cande Moreno, Jordina Caminal, Íria Medina i Clàudia Garcia aniran juntes a una mateixa estructura liderada per ‘Xoque’ Bellsolà com a ‘head coach’ i Ibon Mintegui com a segon entrenador, mentre que Mathis Cottet serà l’skiman. “Serà un grup polivalent en el qual es faran les disciplines de descens, supergegant i gegant”, han citat des de la FAE.
Aquesta estructura unificada farà que entre les atletes es generen sinergies que puguin beneficiar-les de cara a obtenir els millors resultats possibles. Així doncs, Bellsolà estarà al capdavant del grup, el qual tindrà diversos objectius entre la Copa del Món i la Copa d’Europa, depenent de les necessitats de cadascuna de les esquiadores. A aquesta estructura s’hi afegirà una persona com a fisioterapeuta a partir del mes d’agost.
“D’aquesta manera, a nivell esportiu aconseguirem sinergies entre les quatre atletes. A la Clàudia i a l’Íria les pot anar molt bé que tinguin a prop aquesta experiència en velocitat de la Cande i la Jordina, i al contrari passarà el mateix, i això les ajudarà que cadascuna puguin assolir els seus respectius objectius”, ha esmentat el director d’alpí de la federació, Roger Vidosa.
Per la seva part, Bellsolà ha deixat clar que l’objectiu és crear un equip femení potent en el circuit de Copa del Món i Copa d’Europa. “Les quatre esquiadores estan en una maduresa com per generar un equip per tenir una representació àmplia i sòlida en aquestes competicions, en els pròxims anys, en les disciplines de descens, supergegant i gegant. La clau és fer un bloc conjunt, no tenir corredores només”, ha dit.