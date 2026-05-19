Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Cande Moreno i 'Xoque' Bellsolà, a la Copa del Món de Tarvisio de la passada temporada. | Agence Zoom
El Periòdic d'Andorra
Esquí alpí

Cande Moreno, Jordina Caminal, Íria Medina i Clàudia Garcia s’uneixen en una mateixa estructura dins la FAE

L'objectiu és crear un equip femení potent en el circuit de Copa del Món i Copa d'Europa, tot plegat creant sinergies que puguin beneficiar-les

L’equip nacional femení d’esquí alpí de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) tindrà alguna variació respecte a la temporada anterior. En aquest sentit, Cande Moreno, Jordina Caminal, Íria Medina i Clàudia Garcia aniran juntes a una mateixa estructura liderada per ‘Xoque’ Bellsolà com a ‘head coach’ i Ibon Mintegui com a segon entrenador, mentre que Mathis Cottet serà l’skiman. “Serà un grup polivalent en el qual es faran les disciplines de descens, supergegant i gegant”, han citat des de la FAE.

Aquesta estructura unificada farà que entre les atletes es generen sinergies que puguin beneficiar-les de cara a obtenir els millors resultats possibles. Així doncs, Bellsolà estarà al capdavant del grup, el qual tindrà diversos objectius entre la Copa del Món i la Copa d’Europa, depenent de les necessitats de cadascuna de les esquiadores. A aquesta estructura s’hi afegirà una persona com a fisioterapeuta a partir del mes d’agost.

“D’aquesta manera, a nivell esportiu aconseguirem sinergies entre les quatre atletes. A la Clàudia i a l’Íria les pot anar molt bé que tinguin a prop aquesta experiència en velocitat de la Cande i la Jordina, i al contrari passarà el mateix, i això les ajudarà que cadascuna puguin assolir els seus respectius objectius”, ha esmentat el director d’alpí de la federació, Roger Vidosa.

Per la seva part, Bellsolà ha deixat clar que l’objectiu és crear un equip femení potent en el circuit de Copa del Món i Copa d’Europa. “Les quatre esquiadores estan en una maduresa com per generar un equip per tenir una representació àmplia i sòlida en aquestes competicions, en els pròxims anys, en les disciplines de descens, supergegant i gegant. La clau és fer un bloc conjunt, no tenir corredores només”, ha dit.

Comparteix
Notícies relacionades
Afers Socials registra un 35% més de casos sobre habitatge i supera els 5,2 milions d’euros en ajuts per al lloguer
Els comuns i el Govern acorden que el silenci administratiu sigui considerat negatiu en la reforma de la Llei del sòl
Concòrdia adverteix que la “petjada digital” pot perseguir els infants i als adolescents “fins a la vida adulta”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
El Bike Show Naturland torna amb l’objectiu de “democratitzar l’esport” amb participació amateur i professional
  • Esports
Tabak es nega a rendir-se tot i la derrota contra el Burgos i ja pensa en Lleida: “El missatge és que ens hem d’aixecar”
  • Esports
Roger Turné firma una meritòria 8a posició Sub23 a la Copa Espanya XCO de Lugo i confirma el seu gran estat de forma
Entrevistes esportives
Silvio Moreira
Karateka
Gerard Piqué
Màxim accionista de l’FC Andorra
Gina del Rio
Fondista

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu