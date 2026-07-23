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  • Jugadors de l'Sporting d’Escaldes celebrant un gol contra la UE Santa Coloma B, el passat curs. | Sporting d'Escaldes
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Futbol nacional

Ja és oficial: la UE Santa Coloma pateix un descens administratiu i l’Sporting d’Escaldes ocupa la seva plaça

El Ranger's, com ja va avançar EL PERIÒDIC, ha presentat tots els documents requerits i sí que serà inscrit a la Lliga Multisegur Assegurances

Els malsons s’han fet realitat per a la UE Santa Coloma. Encara sense fer-se oficial [hauria de ser ben aviat], EL PERIÒDIC ha pogut saber que el Comitè de Competició ha decretat aquest mateix dijous el descens de l’entitat groc-i-negra a Segona Divisió, la Lliga Grup Pirineu, en no haver presentat els extractes bancaris que acreditessin haver liquidat els deutes amb la plantilla, parapública i proveïdors. La resolució final de l’expedient diu així: «Inadmissió de la inscripció a Primera Divisió, amb descens a Segona Divisió».

Era de fet l’opció amb més paperetes i s’ha acabat complint, tot i que el club té encara opció de presentar recurs. Ara, com va informar també aquesta casa, posarà el focus en el planter i el conjunt de futbol sala. «El primer equip passaria a ser de cost molt baix per tenir un curs d’adaptació i, més endavant, ja es decidiria si s’ataca un possible intent d’ascens», va citar una font en el seu moment.

Els jugadors de la UE Santa Coloma comencen a moure fitxa per mantenir-se a la Lliga Multisegur Assegurances

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Amb el que no podran comptar de segur és amb el conjunt B, fins ara a Segona, el qual desapareixerà. En aquest cas, una altra font coneixedora del cas ha indicat que hi ha diversos clubs que volen optar a aquesta plaça que queda vacant. Amb tot, i com s’ha esmentat més d’una vegada, el lloc de la UE a la Multisegur Assegurances l’ocuparà l’Sporting d’Escaldes.

El Ranger’s era l’altre conjunt que també havia de presentar documentació per demostrar haver posat fi als impagaments. I dit i fet. Així, el Comitè de Competició ha donat el vistiplau al seu expedient i podrà inscriure’s al primer esgraó futbolístic nacional. Cal recordar, com va avançar aquest mitjà, que la directiva laurediana ja era coneixedora de la decisió i ja s’havia posat mans a l’obra per confeccionar la plantilla amb, semblaria ser, alguna incorporació de renom.

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