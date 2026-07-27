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  • Nacho Quintana, avui al Nou Estadi de la FAF. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
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Futbol - LaLiga Hypermotion

Quintana diu que l’FC Andorra és el pas correcte perquè «encaixa totalment amb el que necessito com a futbolista»

El nouvingut elogia la identitat futbolística del club tricolor i assenyala que se sent especialment còmode actuant de mitjapunta, on millor rendeix

El nou jugador de l’FC Andorra, Nacho Quintana, s’ha mostrat convençut que ha arribat al club ideal per continuar creixent després de completar una gran temporada a nivell individual. En la seva presentació oficial, ha assegurat que l’acollida del vestidor «ha estat molt bona» i que arriba «amb moltíssima confiança i amb ganes de fer un pas endavant a la categoria». «És un club que s’ajusta totalment al que necessito com a futbolista», ha afirmat, tot destacant tant l’ambició del projecte com el model de joc que proposa el conjunt tricolor.

El migcampista també ha elogiat la identitat futbolística del club pirenaic, un estil que considera ideal per explotar les seves virtuts. «És un conjunt que vol una pressió alta i intensa, que tracta molt bé la pilota i fa molts gols. És un futbol molt vistós i crec que encaixa totalment amb les meves qualitats», ha assenyalat.

«És un futbol molt vistós i crec que encaixa totalment amb les meves qualitats» – Nacho Quintana

A títol personal, Quintana ha esmentat que se sent especialment còmode actuant de mitjapunta, la posició on va rendir millor el curs passat, i ha apuntat que el seu primer objectiu és «fer un gran any a nivell col·lectiu i aconseguir bons resultats». A banda, ha admès que vol «jugar-ho tot i fer bons números», tot i que ha evitat fixar-se una xifra concreta de gols o assistències.

Abonaments

Abans d’acabar el mes de juliol i a falta encara de tres setmanes per a l’inici de la competició, el club tricolor ja ha superat el nombre d’abonats de la temporada passada. Amb gairebé el 95% dels abonats que ja ho eren el curs passat havent renovat el seu carnet, el club ja ha superat els 1.600 abonaments.

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