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  • Julian Rijkhoff, amb l’Almere City. | proshots
Pol Forcada Quevedo
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Futbol - Mercat de fixatges

L’FC Andorra avança en el fixatge de Julian Rijkhoff, davanter de l’Ajax que el passat curs va brillar cedit a l’Almere

El neerlandès, de només 21 anys, arribaria després de la seva millor campanya en la qual ha signat 17 gols a l'Eerste Divisie i dos més a la copa

És una realitat que a l’FC Andorra li manca un punta de garanties. Ara per ara Lautaro de León i Aitor Uzkudun són els únics davanters centres purs de l’equip, i si bé és una posició que també pot ocupar Jordi Cano, EL PERIÒDIC ha pogut saber que la direcció esportiva tricolor ha posat l’ullet en Julian Rijkhoff per completar el lloc. El neerlandès, de només 21 anys, arribaria després de la seva millor campanya com a professional, ja que, cedit a l’Almere City per part de l’Ajax, ha signat 17 gols a l’Eerste Divisie [Segona Divisió neerlandesa] i dos més a la copa.

El seu valor de mercat s’enfila als 750.000 euros, i des dels Països Baixos ja han informat que no entra als plans del conjunt d’Amsterdam, on té contracte fins a l’any vinent. Bé, almenys al primer equip, perquè la intenció seria que es quedés al Jong Ajax que milita precisament a l’Eerste Divisie. En tot cas, clubs holandesos i altres estrangers també han preguntat pel jugador, pel qual l’Ajax va pagar entorn el milió i mig d’euros ara fa dos anys per recomprar-lo al Borussia Dortmund.

Trajectòria

Rijkhoff va néixer a Purmerend el 25 de gener del 2005 i es va formar a les categories inferiors de l’Ajax, club al qual va arribar el 2012. El 2021, amb només 16 anys, va fer el salt a Alemanya per incorporar-se al Dortmund, on va desenvolupar bona part de la seva etapa formativa i va jugar principalment amb el sub19. La seva progressió el va situar entre els joves talents destacats de la seva generació i el 2022 va ser inclòs entre els millors futbolistes nascuts el 2005.

El gener del 2024 va tornar a Amsterdam, conjunt que va apostar de nou pel davanter i li va signar contracte fins al juny del 2027. Així, va arribar a debutar amb el primer equip aquell mateix febrer en un partit de la Conference League contra el Bodø/Glimt, i va acumular 11 aparicions oficials amb el conjunt neerlandès. La falta de continuïtat el va portar, però, a sortir cedit a l’Almere City l’estiu del 2025, on va acabar rellançant la seva carrera.

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