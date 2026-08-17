Els guies turístics reclamen més control davant els professionals estrangers: «Estem desprotegits en l’àmbit legal»

Una manca de reconeixement cap a la seva feina i poca protecció en l’àmbit legal davant els guies estrangers. Així s’expressen alguns guies turístics consultats per aquesta casa sobre les condicions actuals del sector al Principat, reclamant més mesures i controls per fer complir la llei que els obliga a estar titulats per poder exercir. «Estem desprotegits en l’àmbit legal. A Espanya calen molts requisits per fer de guia i la policia revisa constantment que es compleixi la llei. Aquí sembla que tenim una llei que ens demana una titulació, però cal fer-la complir», ha explicat una de les fonts consultades.
En la mateixa línia, altres reclamen un major control o més requisits a l’hora d’obtenir la titulació com a guia al Principat, tot afegint que «a vegades és un problema quan veus turistes que arriben amb guies de fora d’Andorra». Tanmateix, alguns dels professionals consultats també asseguren haver percebut una davallada de clients respecte d’anys anteriors. «Si ho comparem amb fa tres anys, estem molt més baixos. Andorra s’ha fet molt car per a molts i la gent perd l’interès», assenyala un dels guies. Una percepció compartida per un altre dels professionals consultats, qui apunta que «els meus companys es queixen que hi ha menys gent».
«Si ho comparem amb fa tres anys, estem molt més baixos. Andorra s’ha fet molt car per a molts i la gent perd l’interès» – Guia turístic
Pel que fa a la sostenibilitat, segons indica un dels guies consultats, la brutícia continua sent una de les principals problemàtiques que afecten els espais protegits. En aquest sentit, afirma que durant les activitats troba amb freqüència elements com mocadors o bosses de plàstic. «Encara hi ha molta brutícia en segons quina zona i fa fàstic», assenyala, tot afegint que «s’haurien d’augmentar les sancions per a la gent que embruta i ser més estrictes». Entre els indrets on destaquen especialment aquesta problemàtica es troba el rellotge solar d’Arcalís, a Ordino.
Altrament, alguns acompanyants de guia, els quals acostumen a treballar amb grups de la tercera edat, posen l’accent en les dificultats per estacionar els autocars. «No hi ha espai per aparcar els autocars i, a vegades, encara que tinguem el grup a Escaldes, hem d’anar a aparcar a la Massana. Això, a la llarga, fa que gastem més combustible i contaminem més del que ens agradaria», expliquen. Addicionalment, segons han indicat, hi ha altres problemes que afecten l’activitat, com les motos de neu durant l’hivern o l’excés de cartells informatius: «A les rutes de muntanya d’Andorra tenim més cartells informatius que a la resta del Pirineu, és una mica exagerat».