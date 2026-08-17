Detingut el causant de l’accident mortal a Encamp, qui circulava amb una taxa d’1,72 i superant el límit de velocitat

La Policia ha detingut, per ordre judicial i com a presumpte autor de delictes contra la seguretat col·lectiva, contra la integritat física i moral i contra la vida humana independent, l’home de 36 anys que hauria causat l’accident mortal a Encamp el passat 1 d’agost. En aquest sentit, i tal com va avançar EL PERIÒDIC, l’home circulava amb una taxa d’alcoholèmia d’1,72 i hauria superat el límit de velocitat.
L’arrest, segons ha comunicat el cos d’ordre, s’ha produït aquest migdia una vegada el causant del succés ha rebut l’alta mèdica. Així, ha passat a disposició judicial aquesta mateixa tarda, mentre que la investigació continua oberta sota tutela judicial.
Cal recordar que el detingut conduïa per l’avinguda de la Bartra en sentit descendent quan va perdre el control del vehicle, va envair el carril contrari i va col·lidir, primer, contra un cotxe amb matrícula francesa i, tot seguit, contra un altre turisme amb matrícula andorrana. En l’accident va perdre la vida una dona de 74 anys i van resultar ferides quatre persones, entre elles, el conductor que hauria provocat el sinistre.