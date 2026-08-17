L’Executiu dona continuïtat a l’aposta per Vicky Jiménez amb una nova ajuda de 150.000 euros per al curs 2026

Vicky Jiménez continuarà rebent el suport institucional del Govern mitjançant un nou conveni impulsat pel Ministeri de Cultura, Joventut i Esports. L’acord, el qual serà subscrit entre el ministeri, l’esportista i la Federació Andorrana de Tenis (FAT), tindrà una vigència d’un any i preveu una aportació de 150.000 euros a la federació, import que inclou la beca del programa ARA.
«Aquest suport econòmic té com a finalitat reconèixer la trajectòria i la contribució de l’esportista a la projecció internacional d’Andorra, així com ajudar a sufragar les despeses derivades de la seva preparació esportiva que no quedin cobertes per altres programes de subvencions del Ministeri encarregat dels esports ni per ajuts procedents d’entitats públiques o privades», han citat des de l’Executiu en un comunicat.