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  • Vicky Jiménez en una imatge d’arxiu. | El Periòdic
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Tenis

L’Executiu dona continuïtat a l’aposta per Vicky Jiménez amb una nova ajuda de 150.000 euros per al curs 2026

La finalitat d'aquest suport econòmic és "reconèixer la trajectòria i la contribució de l’esportista a la projecció internacional" del país

Vicky Jiménez continuarà rebent el suport institucional del Govern mitjançant un nou conveni impulsat pel Ministeri de Cultura, Joventut i Esports. L’acord, el qual serà subscrit entre el ministeri, l’esportista i la Federació Andorrana de Tenis (FAT), tindrà una vigència d’un any i preveu una aportació de 150.000 euros a la federació, import que inclou la beca del programa ARA.

«Aquest suport econòmic té com a finalitat reconèixer la trajectòria i la contribució de l’esportista a la projecció internacional d’Andorra, així com ajudar a sufragar les despeses derivades de la seva preparació esportiva que no quedin cobertes per altres programes de subvencions del Ministeri encarregat dels esports ni per ajuts procedents d’entitats públiques o privades», han citat des de l’Executiu en un comunicat.

Vicky Jiménez cau als setzens de final del WTA250 de Iași contra l’armènia Alina Čaraeva per 2-0 (6-0 i 6-1)

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