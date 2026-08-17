Naiara Liñán i Jon Fortes seran els abanderats andorrans als Jocs del Mediterrani que enguany acull Tàrent

La delegació andorrana dels Jocs del Mediterrani de Tàrent 2026 ja ho té tot llest. Aquest dilluns al matí s’ha dut a terme la presentació oficial dels nou esportistes que representaran el Principat en aquesta nova cita del calendari olímpic. La gran novetat ha estat l’anunci dels abanderats, els quals enguany seran Naiara Liñán i Jon Fortes. “Crec que és una gran elecció perquè la Naiara i el Jon representen els valors olímpics a la perfecció i tenen aquesta joventut que també és present en aquests Jocs del Mediterrani”, ha detallat el president del COA, Xavier Espot Miró.
L’acte s’ha dut a terme a Andbank i ha comptat amb la presència del seu director de relacions institucionals, Josep Maria Cabanes, qui ha detallat que “per a nosaltres sempre és un orgull continuar donant suport als joves esportistes que representen a Andorra internacionalment; estem segurs que una vegada més donaran el màxim per representar el país de la millor manera possible i per mostrar al món els nostres valors com a país que també compartim des del banc: l’esforç, la superació i el treball en equip”.
Per la seva banda, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha felicitat els esportistes seleccionats per representar Andorra als Jocs Mediterranis d’aquest 2026 i ha assenyalat que aquesta classificació “és el fruit d’una feina sostinguda en el temps, construïda dia rere dia amb dedicació, disciplina i perseverança”. També ha remarcat que la delegació tricolor “reflecteix el talent, l’ambició i la capacitat de superació de l’esport del país i contribuirà a projectar Andorra en l’escenari esportiu internacional”.
«Amb moltes ganes de ser-hi, de veure primer les pistes a veure com són, i de competir i intentar fer un molt bon resultat», ha manifestat l’atleta Pol Moya, qui competirà només en la prova de 1.500 metres. «Ara ja estem a final de temporada, sabem que els exercicis surten, només queda una setmana i cal continuar mantenint els exercicis igual que he fet fins ara. En cinta i cèrcol en el Mundial em van anar molt bé, amb les masses també estic molt contenta i l’únic que em va fallar una mica va ser la pilota, però va ser un tema més de confiança meva», ha comentat per la seva part la gimnasta Berta Miquel, qui competirà en gimnàstica rítmica.
Nou esportistes, quatre esports
Els Jocs de Tàrent 2026 es posaran en marxa el 21 d’agost i s’allargaran fins al 3 de setembre, i Andorra comptarà amb una delegació de nou esportistes. En taekwondo participarà Naiara Liñán. Cinc competiran en atletisme: Nahuel Carabaña, Duna Viñals, Eloi Vilella, Pol Moya i Ariadna Fenés, mentre que en petanca seran Jon Fortes i Bruno Samtmann qui representaran el Principat. Berta Miquel, en gimnàstica rítmica, completarà l’expedició.