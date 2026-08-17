Una normativa que també s’ha de fer complir

El malestar expressat pels guies turístics mereix atenció perquè afecta una professió directament vinculada a la imatge que Andorra projecta als visitants. Si existeix una normativa que exigeix una titulació per exercir, resulta coherent que els professionals reclamin que aquesta es faci complir i que les mateixes exigències siguin efectives davant l’arribada de guies estrangers. Una regulació sense mecanismes suficients de control corre el risc de perdre bona part de la seva utilitat. La qüestió, però, va més enllà de la competència professional. Els guies assenyalen també una davallada de clients, l’encariment del país, problemes de brutícia en determinats espais naturals o dificultats logístiques com la manca d’aparcament per als autocars. Són advertiments que convé escoltar. En un país que aspira a un turisme de qualitat i sostenible, protegir els professionals, preservar l’entorn i garantir una experiència adequada al visitant haurien de formar part d’una mateixa estratègia.