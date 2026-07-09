L’FC Santa Coloma també fa els deures i s’imposa com a visitant al Penybont gràcies a un gol de Guillaume López

En un escenari com el Cardiff City Stadium s’ha donat cita l’FC Santa Coloma, l’altre equip andorrà que pren part en la primera ronda prèvia de la Conference League. Aquest, sabent que l’Atlètic d’Escaldes ha fet la feina i que fa tres temporades ja va ser capaç d’imposar-se al rival d’avui, el Penybont, tampoc ha fallat (0-1).
Així, i després de monopolitzar la possessió i gaudir de dues rematades, Guillaume López −assistit per Pedja Muñoz− ha estat l’encarregat d’obrir la llauna (16′). Els locals s’han anat fent llavors amb la pilota, tot i que no ha estat fins arribada la mitja hora que han fet el primer tir, lluny de la porteria defensada per Víctor André Alcaraz. Al davant, però, els de Víctor Vázquez han continuat apretant i el xiulet que marcava la mitja part ha deixat el 0-1 al lluminós.
Al cap de cinc minuts d’iniciar la represa, els gal·lesos han tingut l’ocasió per posar l’empat des dels 11 metres després d’un penal xiulat per una falta d’Íñigo Barrenechea. Ryan Hill, però, l’ha errat. Amb accions amb comptagotes, cap d’elles perillosa, s’ha arribat al final. La tornada serà dijous vinent a l’Estadi Nacional (19.00 hores).