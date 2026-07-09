Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Els colomencs celebrant el gol de López. | FC Santa Coloma / Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Futbol - Cita continental

L’FC Santa Coloma també fa els deures i s’imposa com a visitant al Penybont gràcies a un gol de Guillaume López

Just iniciada la segona meitat, els gal·lesos erren l'ocasió més clara per posar l'empat des dels 11 metres després d'una falta d'Íñigo Barrenechea

En un escenari com el Cardiff City Stadium s’ha donat cita l’FC Santa Coloma, l’altre equip andorrà que pren part en la primera ronda prèvia de la Conference League. Aquest, sabent que l’Atlètic d’Escaldes ha fet la feina i que fa tres temporades ja va ser capaç d’imposar-se al rival d’avui, el Penybont, tampoc ha fallat (0-1).

Així, i després de monopolitzar la possessió i gaudir de dues rematades, Guillaume López −assistit per Pedja Muñoz− ha estat l’encarregat d’obrir la llauna (16′). Els locals s’han anat fent llavors amb la pilota, tot i que no ha estat fins arribada la mitja hora que han fet el primer tir, lluny de la porteria defensada per Víctor André Alcaraz. Al davant, però, els de Víctor Vázquez han continuat apretant i el xiulet que marcava la mitja part ha deixat el 0-1 al lluminós.

Al cap de cinc minuts d’iniciar la represa, els gal·lesos han tingut l’ocasió per posar l’empat des dels 11 metres després d’un penal xiulat per una falta d’Íñigo Barrenechea. Ryan Hill, però, l’ha errat. Amb accions amb comptagotes, cap d’elles perillosa, s’ha arribat al final. La tornada serà dijous vinent a l’Estadi Nacional (19.00 hores).

Un doblet de Borja Morales dona a l’Atlètic d’Escaldes el triomf després de remuntar davant l’FK Mornar Bar (2-1)

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
La cara menys visible de les addiccions
Emergències localitza el cos sense vida d’una persona al riu Valira, a l’altura del pont del Copríncep Martí Alanis
Forné situa París com la prioritat de l’aeroport d’Andorra-la Seu i deixa en espera una futura ruta amb Lisboa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Un doblet de Borja Morales dona a l’Atlètic d’Escaldes el triomf després de remuntar davant l’FK Mornar Bar (2-1)
  • Esports
L’FC Andorra anuncia la incorporació del migcampista Nacho Quintana per a les pròximes dues temporades
  • Esports
Atlètic d’Escaldes i FC Santa Coloma, preparats per encetar la Conference davant l’FK Mornar Bar i el Penybont
Entrevistes esportives
David Rodrigo
Secretari general de la FAF
Xavi Cardelús
Expilot de motos
Miguel Silvestre
Ciclista

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu