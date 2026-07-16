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  • Mònica Doria, durant la presentació de la temporada, el maig a la seu de Creand. | FACC
Pol Forcada Quevedo
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Piragüisme

Doria té entre cella i cella les finals de C1 i K1 al Mundial d’Oklahoma City per a després «lluitar per primeres places»

La palista fa èmfasi en el canal, el qual coneix, però és ben diferent del de la Seu d'Urgell: "Ha canviat una mica, és complex i amb desnivell"

Mònica Doria fa una setmana que es troba a Oklahoma City, on dilluns vinent donarà el tret de sortida el Mundial de piragüisme en eslàlom. A la cita de l’any passat, a Austràlia, ja va signar bons resultats, i encara millors a l’Europeu −or en canoa−, però els Estats Units, i com cada temporada nova, són «un paper en blanc». «Competició nova, any nou, sempre ho afronto de la mateixa manera», ha esmentat la palista en una roda de premsa en línia, en la qual ha apuntat que el primer objectiu en canoa (C1) i caiac (K1) és arribar a les finals i, una vegada al top12, «lluitar per les primeres posicions».

De la cita, l’andorrana ha fet èmfasi en el canal. El coneix bé, ja que el passat març hi va estar entrenant i fins i tot competint, però poc té a veure amb el de la Seu d’Urgell. «Ha canviat una mica, és complex i amb molt desnivell», ha mencionat. El seu entrenador, Cristian Tobio, ha afegit que aquest desnivell i el traçat recte amb el qual compta fa que l’aigua baixi amb molta velocitat. Per això, Doria té molt clar que «caldrà tenir el pla de baixada molt clar i respectar-lo fins al final».

Mònica Doria, amb «moltes ganes» de començar la marató per classificar-se als Jocs Olímpics de Los Angeles

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Val a dir que a l’esdeveniment estatunidenc arriba amb dues Copes del Món d’aquest curs a l’esquena, la de Praga i la d’Augsburg. En la modalitat de canoa va signar el millor resultat a ambdues, sent 10a i 9a, respectivament. L’altra cara de la moneda va arribar amb caiac, amb una 17a i una 42a plaça, igual que amb caiac cross, sent primer 19a i després quedant-se fora dels quarts. «Serveixen per saber on estan les altres i també nosaltres, i estem veient que tothom continua treballant», ha apuntat.

El Mundial serà la primera prova que puntuarà per als Jocs Olímpics de Los Angeles del 2028. «És una cursa de resistència, però la pressió és indiferent perquè continua sent una Copa del Món i he de mostrar el nivell aquí i a les pròximes competicions, les quals continuaran sent igual d’importants», ha conclòs.

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