  Mònica Doria i el seu entrenador, Cristian Tobio, aquest matí a la seu de Creand. | FACC
Pol Forcada Quevedo
Piragüisme

Mònica Doria, amb «moltes ganes» de començar la marató per classificar-se als Jocs Olímpics de Los Angeles

No s'ho jugaran tot a una carta durant el Mundial, sinó que assoliran les places en base una classificació constituïda per nou cites puntuables

Amb la pretemporada enllestida, Mònica Doria està a punt i amb «moltes ganes» d’encetar el nou curs per, a la vegada, donar el tret de sortida al nou format classificatori per als Jocs Olímpics de Los Angeles del 2028. A partir d’ara, les piragüistes no s’ho jugaran tot a una carta durant el Mundial de l’any anterior, sinó que assoliran les places en base una classificació final constituïda per nou proves puntuables entre aquest 2026 i el 2027. «Dona més tranquil·litat perquè es compta tot el rendiment en aquest any i mig, i no t’ho jugues tot en una competició», ha citat la tricolor aquest matí a la seu social de Creand, deixant clar que «si rendeixo al meu nivell durant aquest temps, sé que estaré amb un lloc».

De fet, aquesta fórmula és la primera del nou sistema d’accés, però no l’única. En aquest sentit, en cas que Doria no es fes amb una plaça amb aquest format de rànquing −és l’objectiu−, tindrà una nova oportunitat a l’Europeu de l’any 2028, del qual sortiran dues participants més. Posteriorment en tindrà una darrera amb una cita en la qual competiran aquelles palistes encara sense plaça, en què també estarà en joc dues places per a les olimpíades estatunidenques.

Doria, durant la presentació de la temporada. | FACC

En detall de les competicions, el seu entrenador, Cristian Tobio, ha esmentat que no prendran part en la primera Copa del Món de la temporada, a Ljubljana. La decisió s’ha pres per arribar en el millor estat de forma a les següents. Així, l’andorrana sí que serà a Praga, la segona cursa del calendari, i a Augsburg, la tercera, abans de fer les maletes cap als Estats Units per competir al Mundial.

Enguany es disputa entre el 20 i el 25 de juliol a Oklahoma City, on també es faran els Jocs Olímpics. Ara bé, tot i ser el mateix recinte, no serà el mateix canal. En relació amb això, Doria ha subratllat que el de la primera competició «és molt diferents del que estem acostumats, ja que té molt pendent i és més recte».

«No només penso en Los Angeles, he d’estar a cada cita al màxim nivell perquè l’objectiu sempre serà estar entre les millors», ha assenyalat la piragüista. Una d’aquestes, doncs, serà l’Europeu d’Ivrea, on defensarà l’or en canoa que el maig de l’any passat es va penjar a Vaires-sur-Marne, a França.

Mònica Doria i el seu entrenador, Cristian Tobio, aquest matí a la seu de Creand. | FACC
