Mònica Doria queda fora del caiac cross del Mundial després d’una falta a la sortida i ser 57a als ‘time-trials’

Mal inici de Mònica Doria al Mundial d’Oklahoma. La palista ha quedat fora del caiac cross després de ser 57a als ‘time-trials’ i, així, sense eliminatòries. Cal apuntar que ha tingut una baixada complicada, especialment després del gir per sota de l’aigua quan la força del canal l’ha desviat en direcció contrària a la següent porta. Al final, el temps ha estat de 59.01, a més de vuit segons de la més ràpida, que ha estat Zuzana Paňková.
Tanmateix, la marca de la tricolor la deixava en una mitja taula (36a posició) que la mantenia viva, però després de finalitzar la baixada els jutges han considerat que s’havia mogut abans de la sortida i l’han penalitzat amb una falta. Així, la sanció l’ha enviada a la cua de la classificació deixant-la sense opcions.
Demà, torn per al caiac
De la mateixa manera que va succeir a l’Europeu de París ara fa un any –on la història va acabar amb la palista com a campiona d’Europa en canoa–, Doria s’haurà de refer de la galleda d’aigua freda que suposa l’eliminació perquè aquest mateix dimarts entra en acció el caiac. A partir de les 17.16 hores (hora andorrana), disputarà la primera eliminatòria a la recerca de les semifinals.