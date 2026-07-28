Mònica Doria assaboreix la plata mundial i fixa el focus en la classificació olímpica: «Ara toca gaudir-ho»

Mònica Doria encara continua assimilant la medalla de plata en canoa aconseguida al Mundial d’Oklahoma, un resultat que qualifica d'»especial» després de molts anys perseguint-lo. «He necessitat una mica de temps per assumir-ho», ha reconegut, admetent que durant la competició encara no era plenament conscient del que havia aconseguit. Ara, però, assegura que el més important és «gaudir-ho», una satisfacció que, segons explica, reforça la confiança en la feina feta. La subcampiona del món també considera que el metall té encara més valor després d’haver començat la cita amb la frustrant desqualificació al caiac cros.
Precisament, ha fet esment que la clau per refer-se del cop psicològic va ser deixar aflorar les emocions i centrar-se ràpidament en la jornada següent. «Vaig estar plorant molta estona després de la competició», ha confessat, abans d’afegir que després va intentar canalitzar tota la ràbia cap a la següent prova. «M’ho vaig prendre com una oportunitat per demostrar que estava allà i que ho podia fer», ha afirmat, tot assenyalant que la desqualificació va acabar convertint-se en un estímul per afrontar la següent prova.
«Em faria molt feliç que els nens i les nenes poguessin començar a remar a Andorra» – Mònica Doria
Amb el Mundial ja tancat, la palista tricolor ha deixat clar que el pròxim gran objectiu són les dues Copes del Món de París i la Seu d’Urgell, ja que són les primeres proves puntuables per a la classificació olímpica. Tot i això, assegura que durant la competició prefereix no pensar en aquest aspecte: «Sé que és important, però em centro en el que puc controlar».
En darrer lloc, Doria també ha valorat molt positivament la voluntat del Comú de Sant Julià de Lòria a continuar impulsant el futur camp d’entrenament d’aigües braves a la parròquia. Així, considera que seria «molt important» tant per a la federació com per als esportistes, ja que ajudaria a fer créixer la disciplina al país. «Em faria molt feliç que els nens i les nenes poguessin començar a remar a Andorra», ha afirmat, convençuda que «és un bon moment perquè aquest projecte pugui tirar endavant».