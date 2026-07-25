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  • Mònica Doria, a l'esquerra, amb la medalla de plata. | FACC
El Periòdic d'Andorra
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Piragüisme

Doria, subcampiona del món de canoa i la primera esportista tricolor en pujar al podi d’una cita mundialista

La palista, "en xoc" en arribar al final de la baixada, assegura estar "molt orgullosa del resultat i de com hem representat Andorra avui"

Nova pàgina de l’esport andorrà escrita per Mònica Doria. La piragüista s’ha proclamat aquest divendres subcampiona del món en la modalitat de canoa (C1) al Mundial d’Oklahoma i es converteix en la primera esportista del país en pujar al podi d’una cita mundialista. La tricolor, qui ja havia estat la més ràpida a la semifinal, ha acabat signant un temps de 103.04 a només 2.52 segons de la vencedora, la txeca Tereza Kneblová. El podi l’ha completat la polonesa Klaudia Zwolińska.

Primera medalla mundialista

Amb aquesta segona posició Doria entra, una vegada més, als llibres d’història de l’esport nacional. Es converteix en la primera palista de país en assolir una medalla continental (or a l’europeu de París 2025) i una medalla en una cita mundialista (plata al mundial d’Oklahoma 2026).

“Estava en xoc, especialment quan he arribat al final de la baixada”, ha assegurat la palista. “Estic molt contenta de com he gestionat la baixada, especialment amb tots els errors que he tingut”, ha detallat, afegint que “arriba un moment que és tot mental perquè estàs a un nivell de cansament que has de tirar de cap, i estic molt orgullosa del resultat i de com hem representat Andorra avui”.

Mònica Doria queda fora de la final de caiac del Mundial d’Oklahoma després d’assolir la 16a plaça a la semifinal

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