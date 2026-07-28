El conjunt femení de la FAE fa una darrera estada a Saas Fee abans de l’estatge de llarga durada a Sud-amèrica

L’equip nacional femení d’alpí de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), amb Íria Medina, Jordina Caminal i Clàudia Garcia, ha tancat avui uns dies de preparació a Saas Fee abans de viatjar a l’estada de llarga durada a Sud-amèrica. Així, el grup, amb ‘Xoque’ Bellsolà com a responsable, Ibon Mintegui com a entrenador i Mathis Cottet com a skiman, va arribar a Suïssa el passat divendres i avui torna al Principat després d’uns dies d’esquí. La idea era preparar les curses SAC que tenen previstes disputar a Cerro Castor (Argentina) els dies 16 i 17 d’agost.
A Saas Fee, totes tres esquiadores han estat entrenant gegant. Ara tindran uns dies d’entrenament a casa, a més d’uns dies de descans, per viatjar el 9 d’agost cap a l’Argentina. «Hem estat molt bé entrenant gegant per posar en marxa els motors abans de viatjar a Ushuaia. Havíem de provar material amb la Clàudia i també amb l’Íria i tot ha anat bé. Estem preparades», ha assenyalat Bellsolà.
Per la seva part, Cande Moreno continua entrenant amb normalitat a Andorra en el seu procés de recuperació de la lesió de genoll de la qual va ser operada el passat mes de març.