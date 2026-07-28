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Esquí alpí

El conjunt femení de la FAE fa una darrera estada a Saas Fee abans de l’estatge de llarga durada a Sud-amèrica

Moreno continua entrenant amb normalitat a Andorra en el seu procés de recuperació del genoll, del qual va ser operada el mes de març

L’equip nacional femení d’alpí de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), amb Íria Medina, Jordina Caminal i Clàudia Garcia, ha tancat avui uns dies de preparació a Saas Fee abans de viatjar a l’estada de llarga durada a Sud-amèrica. Així, el grup, amb ‘Xoque’ Bellsolà com a responsable, Ibon Mintegui com a entrenador i Mathis Cottet com a skiman, va arribar a Suïssa el passat divendres i avui torna al Principat després d’uns dies d’esquí. La idea era preparar les curses SAC que tenen previstes disputar a Cerro Castor (Argentina) els dies 16 i 17 d’agost.

A Saas Fee, totes tres esquiadores han estat entrenant gegant. Ara tindran uns dies d’entrenament a casa, a més d’uns dies de descans, per viatjar el 9 d’agost cap a l’Argentina. «Hem estat molt bé entrenant gegant per posar en marxa els motors abans de viatjar a Ushuaia. Havíem de provar material amb la Clàudia i també amb l’Íria i tot ha anat bé. Estem preparades», ha assenyalat Bellsolà.

Per la seva part, Cande Moreno continua entrenant amb normalitat a Andorra en el seu procés de recuperació de la lesió de genoll de la qual va ser operada el passat mes de març.

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