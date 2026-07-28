Julian Rijkhoff: «La manera de jugar de l’FC Andorra és similar a la de l’Ajax i el Barça, i encaixa molt bé amb mi»

El nou davanter de l’FC Andorra, Julian Rijkhoff, ha assegurat que va decidir fitxar pel conjunt tricolor perquè des del primer moment va tenir «molt clar» el projecte esportiu i el rol que el club li reserva. El neerlandès ha esmentat aquesta tarda, en la seva presentació oficial, que tant ell com el seu entorn es van sentir «molt benvinguts» durant les converses prèvies a la seva incorporació, tot destacant que el pla que li van presentar «va ser molt clar».
El jove de 21 anys ha remarcat que l’estil de joc de l’entitat pirenaica ha estat un dels factors determinants en la seva decisió. «Sé que la manera de jugar és similar a la del Barça i l’Ajax, i aquest estil encaixa molt bé amb mi», ha assenyalat, abans d’afegir que ja ha pogut comprovar en el primer entrenament que «els jugadors tenen les mans ràpides, volen jugar i deixen que la pilota faci la feina». El punta, a títol personal, s’ha definit com un futbolista a qui «li agrada jugar amb els companys, rebre pilotes i, sobretot, marcar dins l’àrea rival».
Finalment, ha revelat que tant el cos tècnic com la direcció esportiva li han transmès amb detall què esperen d’ell: «Hem tingut molt bones converses i el meu rol és clar». Sobre la competència, Rijkhoff ha deixat clar que només pensa a guanyar-se el lloc, assenyalant que no deixa de ser futbol. «Hi ha 11 jugadors al camp i he de demostrar que soc el primer a merèixer jugar», ha asserit.