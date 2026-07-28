Vacances entre pàgines: l’estiu es converteix juntament amb el romanç i l’intriga en temps de desconnexió

L’estiu és un moment de relaxació de viatges i de temps lliure que podem aprofitar de moltes maneres diferents. Algunes persones aprofiten les vacances per llegir i, totes elles, per motius que poden variar molt: uns desitgen adquirir un hàbit lector, altres es volen posar al dia amb tots els llibres que van deixar pendents o simplement continuen amb les lectures que ja tenien començades.
Pel que fa als lectors, alguns segueixen les tendències de les vendes com és el cas d’una noia, qui aprofita l’estiu per dedicar-se a la novel·la romàntica: «Ara mateix m’estic llegint Off Campus. És una saga de romàntica universitària. Vaig pel quart llibre de cinc», tot i que també assegura que aprofitarà les vacances per endinsar-se a nous gèneres. «Estic pensant a llegir-me una que s’anomena Els set sobres, que és d’intriga», esmenta. Una altra noia també destaca que a l’estiu prefereix lectures que li resultin lleugeres: «Llegeixo novel·les romàntiques com les d’Ali Hazelwood, que no em fan pensar gaire».
«La gent busca més coses romàntiques, alguna cosa fàcil de llegir perquè desconnectis a l’estiu» – Llibretera
Altres directament volen desenvolupar hàbits lectors en família. «Nosaltres hem comprat dos llibres, un de ficció juvenil i l’altre de literatura catalana. Ens hem fet un propòsit de crear un hàbit en família» assegura un altre lector consultat. Altrament, n’hi ha que simplement continuen amb les lectures ja començades o pendents, com és el cas d’aquest noi: «Ara mateix estic amb dues lectures: Witch Hat Atelier, que és un manga, i La sombra de los dioses de John Gwynne. Quan acabi crec que llegiré el cinquè llibre de Carl el Mazmorrero o Un escenario para villanos«. També és el cas d’una noia que està amb tres lectures simultànies: «Estic llegint El Imperio Final i també estic a punt d’acabar Carrie, tot i que quan tinc ganes de llegir alguna cosa ràpida llegeixo un llibre de relats d’Edgar Allan Poe«.
Els més populars
Segons afirmen algunes llibreries, durant l’estiu hi ha dos gèneres que acostumen a experimentar un creixement, i són el misteri i el romanç. Pel que fa al misteri, dues llibreries del país asseguren que es venen molts llibres d’activitats d’aquest gènere com són El crimen del verano o Murdoku, aquest segon trobant-se fins i tot entre els més venuts. També assenyalen que unes de les novel·les d’intriga i misteris que últimament es venen més son El Cuarto Mono o La Asistenta. Altrament, el romanç es converteix en un gènere popular, segons afirma una llibretera: «La gent busca més coses romàntiques. Normalment, busquen alguna cosa fàcil de llegir perquè desconnectis a l’estiu».
De totes maneres, aquest creixement no implica que siguin estrictament els més venuts, ja que aquesta llista l’encapçalen novel·les més intimistes, identitàries o autoreflexives com Las gratitudes, Dorayaki o Comerás flores, entre altres.