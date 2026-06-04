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  • Mònica Doria, a la seu de Creand durant la presentació de la temporada. | FACC
El Periòdic d'Andorra
Piragüisme

Mònica Doria aixeca aquest divendres el teló de la temporada a la Copa del Món de Praga, la segona del circuit

La cita txeca no compta per a la classificació dels Jocs Olímpics, però la palista té clar que "hem de donar el màxim i estar el més amunt possible"

La campiona d’Europa i diploma olímpica Mònica Doria donarà el tret de sortida a la temporada aquest cap de setmana. Després de descartar la seva presència a la primera Copa del Món, l’andorrana començarà el curs a la màxima categoria de piragüisme a Praga, amb la segona prova del calendari del circuit.

“Tot i que no compti per a la classificació dels Jocs Olímpics és una Copa del Món, i això vol dir que hem de donar el màxim i que volem estar el més amunt possible”, ha assegurat la palista abans d’estrenar-se aquest divendres. “La veritat és que tinc moltíssimes ganes de començar, és un canal que a mi m’encanta, i a més a més, tinc la competitivitat a dins, tinc ganes de posar-me en línia de sortida i de donar-ho tot aquest cap de setmana”, ha conclòs.

Mònica Doria, amb «moltes ganes» de començar la marató per classificar-se als Jocs Olímpics de Los Angeles

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El calendari txec marca el caiac com la primera modalitat amb les primeres eliminatòries a partir de les 12.30 hores i la final a partir de les 16.00 hores. Dissabte serà el torn per a la canoa amb el tret de sortida a la primera eliminatòria a les 11.52 hores i la final a les 14.30 hores, i diumenge serà el torn del caiac cross.

«Crec que hem de començar a agafar ritme de competició i que hem de mentalitzar-nos que aquestes dues primeres Copes del Món ens han de servir per arribar al mundial en el millor estat de forma, i això vol dir competir al màxim nivell i anar agafant tacte amb l’aigua», ha destacat l’entrenador de Doria i de la FACC, Cristian Tobio.

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