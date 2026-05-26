Golf

Biel Puigdemasa, jugador del grup de tecnificats de la FGA, s’endú la victòria en l’Open d’Andorra

El jugador del grup de tecnificats de la Federació de Golf d’Andorra (FGA), Biel Puigdemasa, va aconseguir el passat cap de setmana el triomf en l’Open d’Andorra, la primera prova puntuable del Circuit Nacional d’enguany, disputat a l’UGOLD ARAVELL Andorra.

El jove, de 16 anys, va ser el millor dels 69 inscrits en una jornada en què va fer un total de 41 punts. Per darrere d’ell va quedar l’actual campió del Rànquing Nacional, Imanol Arrillaga, qui en va fer 36, i Raymund Mur va quedar tercer amb 34 punts.

A banda de Puigdemasa, en scratch, Pol Terés va guanyar en categoria HCP Inferior; Jaume Jou ho va fer en HCP Superior; Jordi Puigdemasa ho va fer en sènior, Olga Herrera ho fa fer en femenina i David Varas en categoria júnior.