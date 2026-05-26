Un país que continua atraient, però que també expulsa

Les noves dades migratòries confirmen una realitat que Andorra fa anys que viu: el país continua sent un pol d’atracció per a milers de persones, especialment en edat laboral. L’arribada de més de 4.700 residents durant el 2025, amb els ciutadans espanyols al capdavant, evidencia que el Principat manté capacitat per generar oportunitats econòmiques i laborals. Però darrere aquestes xifres també hi ha elements que mereixen una lectura menys triomfalista. L’augment de les emigracions i la lleugera caiguda del saldo migratori indiquen que Andorra no només atrau, també hi ha persones que marxen. I això obliga a preguntar-se en quines condicions s’està produint aquest creixement demogràfic. L’habitatge, el cost de vida o la pressió sobre els serveis públics continuen marcant el debat social i econòmic del país. El repte no és només créixer, sinó fer-ho amb equilibri. Perquè una economia dinàmica necessita mà d’obra i talent, però també cohesió, capacitat d’integració i condicions de vida que permetin arrelar-se al país més enllà d’una oportunitat temporal.