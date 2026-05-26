Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI

Un país que continua atraient, però que també expulsa

Les noves dades migratòries confirmen una realitat que Andorra fa anys que viu: el país continua sent un pol d’atracció per a milers de persones, especialment en edat laboral. L’arribada de més de 4.700 residents durant el 2025, amb els ciutadans espanyols al capdavant, evidencia que el Principat manté capacitat per generar oportunitats econòmiques i laborals. Però darrere aquestes xifres també hi ha elements que mereixen una lectura menys triomfalista. L’augment de les emigracions i la lleugera caiguda del saldo migratori indiquen que Andorra no només atrau, també hi ha persones que marxen. I això obliga a preguntar-se en quines condicions s’està produint aquest creixement demogràfic. L’habitatge, el cost de vida o la pressió sobre els serveis públics continuen marcant el debat social i econòmic del país. El repte no és només créixer, sinó fer-ho amb equilibri. Perquè una economia dinàmica necessita mà d’obra i talent, però també cohesió, capacitat d’integració i condicions de vida que permetin arrelar-se al país més enllà d’una oportunitat temporal.

Altres Editorials
El repte de no perdre el teixit empresarial andorrà
Andorra manté pendent el debat sobre una llei LGTBIQ+
Comparteix
Últimes notícies
  • Parròquies, Societat
Dino Forest preveu inaugurar-se aquest mes d’octubre amb l’arribada per mar d’uns 130 dinosaures fabricats a la Xina
  • Parròquies
Alcobé admet que necessita la validació de tots els propietaris de la zona per tirar endavant el projecte del telefèric
  • Societat
Els ciutadans espanyols lideren novament les arribades de residents al país amb un total de 1.642 immigracions
Articles d'opinió
Clàudia Cornella
Les etapes invisibles de la vida
Fabiola Sofia Masegosa
Entre història, mar i patrimoni: records d’un cap de setmana a Gijón
Albert Areny
Andorra: les pensions, encara hi som a temps
Enquesta

No et quedis sense el nostre exemplar en PDF

Descarrega

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu