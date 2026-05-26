La Pujada Arinsal deixa de puntuar per al Campionat d’Espanya de Muntanya, però es manté entorn els 80 inscrits

Un any més, la Pujada Arinsal servirà per donar el tret de sortida al Campionat d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya (CAAM). Ho farà aquest cap de setmana, sent puntuable per al Campionat de França de 2a Divisió (CFM), i deixant de fer-ho per al Campionat d’Espanya, tot i que mantenint l’alta participació amb entre 84 i 86 inscrits. «És la xifra perfecta per poder competir amb garanties i donar un bon espectacle», ha mencionat el secretari general d’ACA CLUB, Toti Sasplugas, tot recordant que el topall el situen als 100 participants.
Assenyalant que es tracta de la prova «més emblemàtica i important del nostre calendari», ha recordat que es faran dues cites diferenciades, una dissabte i l’altra diumenge. Cada dia comptarà amb els seus entrenaments i tres pujades: per al CAAM puntuaran les dues millors i per al CFM la millor de les tres. Tot plegat, en un escenari «natural i incomparable» de 4,1 quilòmetres, en el qual el públic podrà gaudir de la sortida i l’arribada fent servir el telecadira.
Durant l’acte, el qual ha comptat també amb el president de l’entitat, Enric Tarrado, la cònsol major de la Massana, Eva Sansa, ha subratllat la capacitat dinamitzadora del certamen. «És una prova consolidada que gaudim tots aquells als que ens agrada el motor […] Treballem intensament en la desestacionalització i estem molt contents d’acollir aquesta competició, i que per molts anys duri», ha dit.
Entre els destacats que prendran part al CAAM es troba Joan Gil, dominador del curs passat, i Erik Faura, una de les grans revelacions de l’automobilisme andorrà, així com Joan Vinyes i el seu fill, Joan Vinyes Jr., qui debutarà; Ferran Font i Gerard de la Casa.
El campionat espanyol, descartat
«Amb el Campionat de França de 2a Divisió, per proximitat i qualitat, estem molt còmodes. Pensem que és el nostre lloc natural d’estar com a Pujada Arinsal», ha comentat Sasplugas. De fet, ha ponderat el nivell dels participants gals, molts dels quals compaginen el Campionat de 1a amb el de 2a Divisió. «La línia de futur és aquesta, continuar mantenint el CFM, amb un espectacle automobilístic fantàstic, i construir més CAAM. Per tant, el Campionat d’Espanya queda descartat», ha completat.