Alcobé admet que necessita la validació de tots els propietaris de la zona per tirar endavant el projecte del telefèric

El Comú de Canillo no s’ha tornat a reunir amb els propietaris contraris –ara dos– al projecte del telefèric entre la parròquia i l’Armiana. Així ho ha confirmat el cònsol major, Jordi Alcobé, qui ha assegurat que sí que s’han reunit amb els altres sis amb els quals s’haurien tancat els diferents acords. «En els pròxims consells de comú anunciarem convenis de cessions de terreny i de drets de sobrevol», ha afirmat Alcobé.
D’aquesta manera, una vegada es concretin i s’anunciïn els acords amb els sis propietaris, l’objectiu del comú és «reprendre les converses» amb els dos propietaris restants que, ara per ara, es mostren contraris al projecte. «És la nostra obligació buscar sempre l’entesa i la solució». En aquest sentit, Alcobé ha remarcat que «l’opinió d’aquests propietaris contraris és ferma». Així, de moment, «volem avançar amb els altres i quan estiguin més o menys enllestits, reprendrem les converses per veure on hi ha un punt d’encontre o no amb aquests propietaris», ha detallat.
En aquest context, Alcobé ha admès que sense la validació dels dos propietaris el projecte no es pot tirar endavant. «La resposta és que no», ha contestat als mitjans de comunicació, tot indicant que «tots són necessaris per fer-lo possible». Pel que fa als arguments de les persones contràries, el cònsol ha apuntat que «alguns propietaris no veuen bé que hi hagi un giny mecànic al voltant de la seva propietat» i ha descartat que sigui un assumpte econòmic. «Mai s’ha parlat de diners als propietaris perquè no és el seu objectiu».
A més, el màxim mandatari comunal ha esmentat que un projecte d’aquest tipus «sempre aixeca certes efervescències» i ha apuntat que no es pot comparar la situació de cada habitatge perquè «cada cas logístic és diferent». Tot i que aquests dos propietaris «no valoren com a positiu el fet de tenir una estructura davant de casa seva o propietat», el cònsol ha replicat explicant que «aquesta estructura és molt positiva perquè porta d’entrada un valor econòmic allà on hi és«, ha apuntalat.
De fet, ha posat d’exemple projectes similars a altres parròquies com Encamp o la Massana, argumentant que «ara ningú dubta que aquell giny mecànic aporta valor a la parcel·la». Igualment, ha destacat que l’estructura portaria «implícitament 150.000 persones l’any de negoci possible en aquella zona», tot deixant clar que des de la corporació se’ls ha proposat «cessions urbanístiques anticipades que porten valor».
En tot cas, Alcobé s’ha mostrat convençut que tot plegat és «un tema de concepte» i no d’arguments. «No veuen bé que hi hagi un giny mecànic al voltant de la seva propietat». Una posició que «s’ha de respectar», però que hauran de revertir perquè el projecte es pugui dur a terme.