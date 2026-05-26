Dino Forest preveu inaugurar-se aquest mes d’octubre amb l’arribada per mar d’uns 130 dinosaures fabricats a la Xina

Les obres del futur parc temàtic Dino Forest de Sant Julià de Lòria començaran, si tot va segons les previsions preestablertes, aquesta mateixa setmana amb l’arribada de la maquinària encarregada de construir els accessos d’entrada i sortida al recinte. Així, i segons ha pogut saber EL PERIÒDIC a través dels impulsors del projecte, els treballs ja estan en marxa amb l’objectiu de poder inaugurar el parc cap al mes d’octubre, sempre que no hi hagi nous retards logístics vinculats al transport marítim internacional.
Els promotors expliquen que actualment els dinosaures del parc es troben “en plena producció” a la Xina, país on es fabriquen pràcticament totes les figures d’aquest tipus a escala mundial. En total, està previst que arribin a Andorra prop de 130 dinosaures per via marítima. En aquest sentit, però, els mateixos impulsors remarquen que el calendari final dependrà en bona part de l’evolució del conflicte al mar Roig i de la situació del transport marítim asiàtic: “Si es pot tornar a passar pel canal de Suez en lloc d’haver de rodejar Sud-àfrica, els terminis es podrien escurçar considerablement”, assenyalen.
El projecte, aprovat pel Govern i el Comú de Sant Julià de Lòria, ocuparà una superfície d’uns 35.000 metres quadrats a la cota 1.154, a la zona d’Auvinyà. La iniciativa està impulsada per la societat Serveis Tecnològics SL i es planteja com un parc temàtic infantil inspirat en el món de la prehistòria i els dinosaures, a través d’un recinte que inclourà reproduccions a mida real i amb moviment, així com zones de joc, activitats pedagògiques i diversos serveis complementaris. Entre aquests hi haurà un aparcament, una àrea de restauració ràpida, una botiga de records i espais adaptats per a persones amb mobilitat reduïda i famílies amb cotxets.
En aquesta línia, els impulsors ja van aclarir que la construcció seguirà criteris de mínim impacte paisatgístic i ambiental, motiu pel qual no es preveuen edificacions amb formigó ni totxana. A més, els diferents espais seran ensamblats amb materials ecològics i desmuntables. Cal destacar, alhora, que el projecte compta també amb l’assessorament d’un grup mallorquí especialitzat en aquest tipus de parcs temàtics, amb experiència en la gestió de Dinosaurland, considerat l’únic parc d’aquestes característiques existent actualment a Espanya.