L’FC Andorra llança un comunicat esmentant el seu “ferm desacord” amb l’acta arbitral d’Alonso de Ena Wolf

El fulletó amb l’arbitratge d’ahir d’Alonso de Ena Wolf al partit que l’Albacete es va endur a Encamp encara continua. En aquest sentit, l’FC Andorra ha publicat un comunicat en el qual expressa “el seu ferm desacord” amb l’acta arbitral: “Un cop analitzada, el club que determinats aspectes recollits en l’acta no reflecteixen de manera verídica ni fidel el desenvolupament dels fets ni les manifestacions realitzades durant les converses mantingudes entre l’àrbitre i els representants del club”.
És per això que l’entitat presidida als despatxos per Gerard Piqué “exigeix” que l’acta “sigui rectificada”. Així mateix, demana que “es transcrigui fil per randa el que realment va succeir”. En cas de no ser així, són clars: “El club es reserva el dret d’emprendre les accions legals corresponents per defensar els seus interessos, així com el bon nom i la reputació del club i dels seus representants”.