  • Eder Sarabia i Jaume Nogués, al Nacional el gener del 2024. | @FCANDORRA
L’FC Andorra encara no ha pagat a Eder Sarabia els 630.000 euros fixats, fet que podria comportar sancions greus

El següent pas serà un requeriment formal a l'RFEF i, en cas que el club continuï sense pagar, se li poden arribar a bloquejar els drets federatius

Tal com es va informar al març, l’FC Andorra havia d’indemnitzar Eder Sarabia després que el Tribunal Superior li donés la raó en la causa relacionada per acomiadament indegut. Val a dir que la darrera sentència del Tribunal de Batlles, anterior al març, ja reconeixia aquest fet, però se’n desprenia que amb aquells diners que el club ja havia abonat anteriorment n’era suficient. Aquesta xifra, cal recordar, superava els 226.000 euros. En tot cas, i després del recurs presentat pel tècnic i el seu ajudant, Jon López, i sumant els diners esmentats anteriorment, Sarabia hauria d’haver rebut al voltant dels 630.000 euros i, el seu segon, entorn els 52.000.

Això sí, i segons ha avançat ‘Marca’, l’entitat tricolor encara no ha abonat la liquidació fixada. Aquest fet, apunten, ha obligat l’actual entrenador de l’Elx a executar la sentència. El següent pas serà un requeriment formal a la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i, en cas que l’FC Andorra continuï sense pagar, podria comportar sancions greus. Una d’aquestes, tal com assenyalen des del mitjà espanyol, el bloqueig dels drets federatius. És a dir, no poder inscriure nous jugadors.

