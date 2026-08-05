Pensar el país a llarg termini

L’inici d’una nova fase en les obres del túnel de Sant Julià de Lòria és una mostra que les grans infraestructures requereixen temps, planificació i continuïtat. Sovint, aquesta mena de projectes només es valoren quan s’inauguren, però és durant la seva execució quan es posa a prova la capacitat del país per mantenir una visió de futur més enllà d’aquelles urgències que poden sorgir durant el dia a dia. En relació amb això, el Principat necessita continuar invertint en actuacions que millorin la mobilitat (sobretot aquest aspecte), la seguretat viària i la qualitat de vida dels ciutadans. Això no exclou el debat sobre les prioritats o els costos, però sí que recorda que algunes obres responen a necessitats estructurals i no a resultats immediats. Perquè, amb tot plegat, planificar amb perspectiva és també una manera de construir un país més preparat per afrontar els reptes de les pròximes dècades.