Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Editorial

Pensar el país a llarg termini

L’inici d’una nova fase en les obres del túnel de Sant Julià de Lòria és una mostra que les grans infraestructures requereixen temps, planificació i continuïtat. Sovint, aquesta mena de projectes només es valoren quan s’inauguren, però és durant la seva execució quan es posa a prova la capacitat del país per mantenir una visió de futur més enllà d’aquelles urgències que poden sorgir durant el dia a dia. En relació amb això, el Principat necessita continuar invertint en actuacions que millorin la mobilitat (sobretot aquest aspecte), la seguretat viària i la qualitat de vida dels ciutadans. Això no exclou el debat sobre les prioritats o els costos, però sí que recorda que algunes obres responen a necessitats estructurals i no a resultats immediats. Perquè, amb tot plegat, planificar amb perspectiva és també una manera de construir un país més preparat per afrontar els reptes de les pròximes dècades.

Altres Editorials
Quan cuidar la salut mental deixa de ser un privilegi
La seguretat també exigeix serenitat
Comparteix
Últimes notícies
  • Parròquies, Societat
Emplaçat el segon equip de perforació per a iniciar el procés de la boca nord del túnel de Rocafort de Sant Julià
  • Societat
Marticella apel·la al seny per mantenir una correlació entre l’oferta del mercat disponible i l’arribada de nouvinguts
  • Societat
La segona fase del tallafoc al bosc de Solobre entra en fase de licitació per completar més d’1,3 km de camí forestal
Articles d'opinió
Hope Palestina
Gaza, entre el trasllat forçós i la retòrica humanitària
Clàudia Cornella
Liderar sense resistir
Fabiola Sofia Masegosa
Bonaventura Adellach, una mirada rigorosa sobre el territori
Enquesta

No et quedis sense el nostre exemplar en PDF

Descarrega

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu