L’Inter cau a Gibraltar, però manté opcions per jugar-se la setmana vinent el passi a segona ronda de Champions

El Campió de la Lliga Multisegur Assegurances, l’Inter Club d’Escaldes, i el de la Lliga Nacional de Gibraltar, el Lincoln Red Imps, s’han donat cita aquesta tarda per obrir la primera ronda prèvia de la Champions League. El duel se l’han endut els locals per 3-1, però amb els pirenaics mereixent més després de bons minuts al final del primer temps i l’inici del segon i ocasions molt clares a les acaballes.
Amb un inici d’intercanvi de possessió, el primer remat l’ha signat Facundo Álvarez per als locals amb un sobrebot des de l’interior de l’àrea que ha sortit molt per sobre la porteria tricolor (9′). Faysal Chouaib ha replicat amb un tir des de la frontal que tampoc ha anat entre els tres pals, i just abans de complir el quart d’hora, Jaouad Erraji ha comès un penal −s’ha de dir que dubtós− sobre Manu Toledano. L’encarregat de transformar-lo ha estat Nano, enganyant a Javi Díaz. Sense temps a reacció, els escaldencs han vist com els locals ampliaven l’avantatge gràcies al mateix Toledano, qui ha encanonat una pilota mal refusada al vèrtex de l’àrea petita (26′).
A partir de llavors, els de Felip Ortiz han pogut mantenir més esfèrica, i Domi Berlanga ha provat sort amb un tir llunyà que ha anat per sobre el travesser (33′). Entre altres, la més clara l’ha tingut Borja Arellano, desfent-se del seu parell dins l’àrea i enviant el xut a l’exterior de la xarxa del primer pal (35′). No ha estat fins a l’afegitó de la primera meitat que ha arribat el 2-1, amb Christian Rutjens desembarassant una gran jugada col·lectiva directament al fons de la seva porteria (47′).
Havent olorat sang als minuts finals del primer ball, els pirenaics s’han fet amb el domini a l’inici del segon. Així, durant els minuts inicials han pogut inclús fer l’empat quan una rematada d’Antonio Otegui s’ha topat amb la creueta (53′). Veient-se amb l’aigua al coll, els de ‘Juanma’ Pavón han apujat una marxa i a poc s’han quedat de marcar: Toni García ha fet un pal i Yussef Flalhi Idrissi s’ha trobat el refús per, tot sol davant porta, enviar l’esfèrica als núvols (62′). Els gibraltarencs no han perdonat a la següent i Álvarez ha transformat el 3-1 amb un toc d’esperó des de l’àrea petita a la sortida d’un córner (67′).
L’Inter, però, no ha abaixat els braços, i al cap de cinc minuts Erraji ha vist com el porter local, Nauzet Santana, li negava sobre la línia i amb els peus un gran cop de cap (71′). Just després, Julliani Eersteling també ha salvat amb la cara una diana ‘cantada’ de Berlanga. Sense aixecar el peu de l’accelerador, els escaldencs han tingut amb Juan Cámara i un tir creuat un altre pal (82′). Al final no han trobat premi, però sí la convicció de poder remuntar el marcador global a la tornada de dimarts vinent al Nacional (18.00 hores).