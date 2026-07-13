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  • El tècnic de l'Inter, Felip Ortiz, durant un entrenament a l'Estadi Nacional. | Inter Club d'Escaldes / @elcokedelasfotos
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Futbol - Cita continental

L’Inter afronta la tornada contra el Lincoln confiant en la remuntada: «Tots anem amb la mateixa mentalitat»

Ortiz destaca la valentia que a Europa han estat capaços de demostrar, com l'any passat davant l’FCSB, contra qui van caure amb un global de 4-3

El vestidor de l’Inter Club d’Escaldes té molt clar que necessita gol si vol remuntar el 3-1 de dimarts passat davant el Lincoln Red Imps i accedir així a la segona ronda prèvia de la Champions League. I de convicció, els sobra als escaldencs. «Sabem que és complicat, però tots anem amb la mentalitat que capgirarem el resultat perquè tenim qualitat de sobra», ha mencionat el migcampista Pablo Molina, qui ha assenyalat els duels i les segones jugades com a punt de millora envers l’encontre a Gibraltar.

L’Inter cau a Gibraltar, però manté opcions per jugar-se la setmana vinent el passi a segona ronda de Champions

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El partit es jugarà demà a l’Estadi Nacional (18.00 hores), i amb el míster tricolor, Felip Ortiz, elogiant la setmana dels seus: «Ha estat molt bona». «Si veiem el resultat, estic intranquil, però veient els jugadors i la mentalitat, estic molt tranquil», ha apuntat el lleidatà, qui enceta ara la tercera temporada al capdavant de l’Inter. «Hem de fer almenys dos gols, però això no ens ha de treure que hem d’estar molt bé defensivament», ha dit, fent esment de la valentia que en cites internacionals han estat capaços de demostrar.

No cal anar pas lluny. L’any passat a la mateixa primera ronda es van veure les cares amb l’FCSB, l’abans conegut com a Steaua de Bucarest, equip que més vegades ha aixecat la SuperLiga romanesa i un històric de les competicions europees. El global va ser de 4-3, amb els pirenaics imposant-se al Nou Estadi de la FAF per 2-1. Amb tot, Ortiz, sense avançar possibles canvis a l’esquema inicial, ha destacat que seran més importants aquells que entrin a la segona meitat que aquells que juguin d’inici.

Pablo Molina, durant un entrenament. | Inter Club d’Escaldes / @elcokedelasfotos
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