L’FC Andorra treballa en el retorn d’Iván Gil i té molt avançat el fixatge del jove central argentí Lautaro Spatz

Dues temporades després de posar rumb a Las Palmas, amb una cessió per mig a l’Eibar, Iván Gil podria tornar al Principat. Així ho ha pogut saber EL PERIÒDIC, ja que el de Viladecans, qui va fer les maletes cap a l’illa ara fa dos anys i és un dels noms propis de la història recent de l’entitat tricolor, és una de les peces que l’FC Andorra vol incorporar per afrontar el quart curs professional −no entra als plans del nou tècnic canari, Rubén de la Barrera−.
Mig centre ofensiu, va arribar al país l’estiu del 2021 procedent del filial de l’Espanyol i, durant el seu periple, va jugar 102 partits en els quals va anotar 18 dianes. Cal recordar que va ser un dels artífexs del primer ascens a Segona Divisió, categoria en la qual va debutar l’any següent i s’hi va mantenir el posterior sent indispensable tant a l’esquema d’Eder Sarabia com de Ferran Costa.
Amb el descens tricolor, Las Palmas se’l va endur per competir a Primera, però no va arribar a debutar i a l’hivern va sortir cedit a l’Eibar, on va tornar a sumar minuts a la categoria de plata espanyola. Va ser precisament una temporada en què el conjunt ‘pío-pío’ va tornar a LaLiga Hypermotion, on ha competit enguany caient a primera ronda del play-off contra el Màlaga. Sota les ordres de Luis García, Gil va començar el curs jugant-ho tot, però de mica en mica va anar perdent protagonisme. Val a dir que el català també desperta interès a Eibar, on durant la cessió no va acabar de quallar per una lesió, i a Granada.
A qui té pràcticament tancat l’entitat presidida als despatxos per Gerard Piqué és Lautaro Spatz, segons ha avançat el periodista Ángel García del portal ‘Cazurreando’. Es tracta d’un central argentí de 24 anys que arribaria procedent del Vila-real B, on va aterrar l’estiu passat per competir a 1a RFEF, jugant-ho pràcticament tot i fins i tot signant tres gols i una assistència. Segons s’apunta, també el volen el Cadis i el Ceuta, tot i que és l’FC Andorra qui encapçala la cursa per endur-se’l. Anteriorment, Spatz va defensar els colors de l’Algesires, l’Antequera i el Cadis Mirandilla.