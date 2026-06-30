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  • Josep Cerdà, durant el darrer partit davant el Ceuta a Encamp. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
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Futbol - LaLiga Hypermotion

L’FC Andorra obrirà el pròxim 16 d’agost la seva quarta temporada professional rebent el Ceuta al Nou Estadi de la FAF

S'estrenarà davant l'últim equip que va guanyar a Encamp, disputarà la jornada retro contra el Valladolid i tancarà la lliga al camp de l'Oviedo

L’FC Andorra, després del sorteig que l’RFEF ha fet aquesta tarda, ja coneix el camí que haurà de recórrer en el seu quart curs al futbol professional. En aquest sentit, l’entitat presidida als despatxos per Gerard Piqué iniciarà el periple el pròxim 16 d’agost rebent el Ceuta. No es tracta d’un rival qualsevol, ja que el de la ciutat autònoma va ser precisament l’últim conjunt que va visitar el Nou Estadi de la FAF, a finals de maig, enduent-se els tres punts gràcies a un gol en pròpia de Martí Vilà i un d’Aboubacar Bassinga.

Un dels partits marcats en vermell serà el de la jornada 34, prevista per a l’11 d’abril, quan el Reial Valladolid visitarà el Principat coincidint amb la jornada retro. En aquest cas, el precedent més recent sí que és favorable als tricolor, els quals van superar l’equip val·lisoletà per la mínima gràcies a un gol de Marc Cardona. Aquell triomf, cal recordar, els va assegurar matemàticament la permanència a Segona Divisió.

La competició es tancarà el 6 de juny al Carlos Tartiere davant el Reial Oviedo, el qual ha retornat a la categoria de plata després d’un curs a Primera en el que ha acabat cuer. Evidentment, la darrera vegada que els ‘carbayones’ i els andorrans es van veure les cares va ser a LaLiga Hypermotion. Llavors a la capital asturiana, un 3-0 va certificar el descens de l’FC Andorra a 1a RFEF.

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