Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Els jugadors de l'FC Andorra, aquesta tarda a la gespa del Comunal. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Futbol - LaLiga Hypermotion

L’FC Andorra torna a la feina amb les revisions mèdiques i un primer tast per iniciar el quart curs professional

Els de Carles Manso completen la primera sessió sobre la gespa del Comunal, amb 'Berto' Rosas i Sergio Molina exercitant-se al marge del grup

L’FC Andorra ha aixecat aquest dilluns el teló de la temporada 2026-27. Després de superar les habituals revisions mèdiques i físiques −continuaran demà−, la plantilla tricolor s’ha retrobat sobre la gespa de l’Estadi Comunal per completar la primera sessió d’entrenament d’un curs que suposarà el quart del club al futbol professional. Ho ha fet, com mana aquests dies, sota una intensa calor i amb la puntualitat marcant l’inici del nou periple.

Abans de començar a treballar amb pilota, el cos tècnic, encapçalat per Carles Manso, ha reunit els futbolistes en una primera xerrada. Posteriorment, el preparador físic Aitor Yeto ha explicat el desenvolupament de la sessió, la qual ha arrencat amb exercicis d’activació física. Així, els primers 30 minuts oberts als mitjans han continuat amb dos ‘rondos’ i, posteriorment, amb diferents exercicis de passada, tot plegat en una presa de contacte sense gaire exigència després de les vacances.

El contracte entre la FAF i l’FC Andorra perquè aquest continuï a Encamp «està fet» i només li resten petits matisos

Llegir

Les úniques absències sobre la dinàmica del grup −a banda d’Andoni López, qui arribarà al país aviat− han estat les de ‘Berto’ Rosas i Sergio Molina, els quals han treballat al marge. El davanter andorrà, qui es recupera de la lesió amb què va acabar el curs passat, ha saltat a la gespa uns 10 minuts més tard que la resta dels companys per continuar amb el seu pla específic de recuperació i confia poder estar disponible al llarg del mes de setembre.

Amb tot, la plantilla pirenaica ha trepitjat gespa per primera vegada amb Nico Ratti, Gael Alonso, ‘Bomba’, Thomas Carrique, Martí Vilà, Diego Alende, Andoni López, Juan Sebastián, Dani Villahermosa, Efe Akman, Molina, Marc Domènech, Hugo Solazábal, Álex Calvo, Lautaro de León, Rosas, Aitor Uzkudun, Moró Sidibé i Aron Rodrigo. Els han acompanyat Jan Lagunas, Tiago Olmedo, Stefan Golubovic i Saba Samushia, del Nàstic de Manresa.

Iván Rodríguez, a l’Osca

Iván Rodríguez segueix els passos de Luismi Redondo i posarà rumb a l’Osca, tot i que ho farà en qualitat de cedit. El lateral, després de bones actuacions l’any de l’ascens tricolor, ha jugat enguany al filial del Vila-real. Ho ha fet a 1a RFEF, disputant 18 duels en els quals ha repartit dues assistències.

L’extrem andorrà Aron Rodrigo, en el seu primer entrenament vestit de tricolor. | Marvin Arquíñigo
Els jugadors de l’FC Andorra, aquesta tarda a la gespa del Comunal. | Marvin Arquíñigo
Comparteix
Notícies relacionades
Un mercat immobiliari que continua expulsant
El mercat immobiliari continua sense equilibrar-se i el preu mitjà dels pisos de lloguer frega ja els 2.900 euros
Protecció Civil activa la prealerta per la segona onada de calor de l’estiu, amb temperatures màximes de 37 graus

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
L’Inter d’Escaldes obre demà el camí europeu dels andorrans visitant el Lincoln Red Imps gibraltarenc
  • Esports
Andbank renova per quart any consecutiu el conveni de patrocini amb la Federació Andorrana de Gimnàstica
  • Esports
El contracte entre la FAF i l’FC Andorra perquè aquest continuï a Encamp «està fet» i només li resten petits matisos
Entrevistes esportives
David Rodrigo
Secretari general de la FAF
Xavi Cardelús
Expilot de motos
Miguel Silvestre
Ciclista

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu