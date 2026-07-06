L’FC Andorra torna a la feina amb les revisions mèdiques i un primer tast per iniciar el quart curs professional

L’FC Andorra ha aixecat aquest dilluns el teló de la temporada 2026-27. Després de superar les habituals revisions mèdiques i físiques −continuaran demà−, la plantilla tricolor s’ha retrobat sobre la gespa de l’Estadi Comunal per completar la primera sessió d’entrenament d’un curs que suposarà el quart del club al futbol professional. Ho ha fet, com mana aquests dies, sota una intensa calor i amb la puntualitat marcant l’inici del nou periple.
Abans de començar a treballar amb pilota, el cos tècnic, encapçalat per Carles Manso, ha reunit els futbolistes en una primera xerrada. Posteriorment, el preparador físic Aitor Yeto ha explicat el desenvolupament de la sessió, la qual ha arrencat amb exercicis d’activació física. Així, els primers 30 minuts oberts als mitjans han continuat amb dos ‘rondos’ i, posteriorment, amb diferents exercicis de passada, tot plegat en una presa de contacte sense gaire exigència després de les vacances.
Les úniques absències sobre la dinàmica del grup −a banda d’Andoni López, qui arribarà al país aviat− han estat les de ‘Berto’ Rosas i Sergio Molina, els quals han treballat al marge. El davanter andorrà, qui es recupera de la lesió amb què va acabar el curs passat, ha saltat a la gespa uns 10 minuts més tard que la resta dels companys per continuar amb el seu pla específic de recuperació i confia poder estar disponible al llarg del mes de setembre.
Amb tot, la plantilla pirenaica ha trepitjat gespa per primera vegada amb Nico Ratti, Gael Alonso, ‘Bomba’, Thomas Carrique, Martí Vilà, Diego Alende, Andoni López, Juan Sebastián, Dani Villahermosa, Efe Akman, Molina, Marc Domènech, Hugo Solazábal, Álex Calvo, Lautaro de León, Rosas, Aitor Uzkudun, Moró Sidibé i Aron Rodrigo. Els han acompanyat Jan Lagunas, Tiago Olmedo, Stefan Golubovic i Saba Samushia, del Nàstic de Manresa.
Iván Rodríguez, a l’Osca
Iván Rodríguez segueix els passos de Luismi Redondo i posarà rumb a l’Osca, tot i que ho farà en qualitat de cedit. El lateral, després de bones actuacions l’any de l’ascens tricolor, ha jugat enguany al filial del Vila-real. Ho ha fet a 1a RFEF, disputant 18 duels en els quals ha repartit dues assistències.