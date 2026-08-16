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Alex Montero Carrer
  • Societat
Activitat elèctrica

El Servei Meteorològic activa l’avís groc per tempestes davant la previsió de xàfecs intensos aquest diumenge

Les precipitacions poden anar acompanyades d’activitat elèctrica i fortes ràfegues de vent, mentre que dilluns pujaran les temperatures

El Servei Meteorològic ha activat un nou avís groc per tempestes durant la tarda d’aquest diumenge, davant la previsió que es tornin a formar xàfecs al Principat. Les precipitacions podran ser localment intenses i anar acompanyades d’activitat elèctrica i ràfegues de vent. En aquest sentit, la presència d’aire més fresc en altura afavorirà la formació de núvols convectius al llarg de la tarda, els quals poden acabar derivant en nous episodis tempestuosos en diferents punts del territori. La situació, però, canviarà a partir de demà, quan les altes pressions tornaran a guanyar protagonisme i afavoriran el retorn de l’estabilitat meteorològica. Aquest canvi també comportarà un nou augment de les temperatures després de la inestabilitat d’aquest cap de setmana.

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