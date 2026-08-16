L’Empodera’t supera els 150 participants durant el primer semestre amb una dotzena d’activitats programades

El programa Empodera’t, impulsat pel departament d’Acció Social del Comú d’Escaldes-Engordany, ha tancat el primer semestre del 2026 amb 157 participants en les diferents activitats organitzades, dels quals 137 han estat dones i 20 homes. La iniciativa, adreçada principalment al públic femení, busca fomentar l’empoderament individual i col·lectiu, tot i que les propostes també estan obertes als homes amb la voluntat de generar espais compartits d’aprenentatge, benestar i participació.
Durant els primers sis mesos de l’any, s’han programat una dotzena de tallers i formacions centrats en àmbits com el desenvolupament personal, la creació de xarxes de suport i la cohesió social. Entre les activitats amb més afluència destaca la masterclass de defensa personal femenina, la qual ha reunit 26 persones en una única sessió. Si es comptabilitzen les diferents sessions de cada proposta, però, el taitxí a l’aire lliure ha estat l’activitat amb més participació, amb un total de 38 persones. Per darrere se situen els tallers de Canva i eines digitals, amb 24, i el ioga, amb 21. L’oferta s’ha completat amb els tallers de pa de massa mare, amb 20 assistents; cosmètica natural, amb 15; coaching, amb set, i certificat digital i signatura electrònica, amb sis.
Des del Comú d’Escaldes-Engordany valoren positivament tant la participació com la implicació dels assistents durant aquesta primera meitat de l’any. Les propostes i inquietuds recollides entre els participants serviran ara per definir la programació del segon semestre, amb l’objectiu d’adaptar les activitats als interessos del públic i continuar consolidant l’Empodera’t com un espai de creixement personal i participació.