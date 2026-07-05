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  • El Nou Estadi de la FAF continuarà sent la casa de l'FC Andorra. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
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Acord entre entitats

El contracte entre la FAF i l’FC Andorra perquè aquest continuï a Encamp «està fet» i només li resten petits matisos

La FAF valora amb bons ulls cobrir la totalitat de la grada, iniciativa que es tiraria endavant el 2028 en rebre el finançament de l'HatTrick de la UEFA

El contracte entre la Federació Andorrana de Futbol (FAF) i l’FC Andorra perquè aquest darrer continuï disputant com a local els seus partits a Encamp encara no està tancat. Si bé «està fet», segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, encara li resten matisos com el del preu. En aquest sentit, una font coneixedora del cas ha assegurat a aquesta casa que la xifra serà «molt similar» als 800.000 euros del passat curs.

Així mateix, el que està ja decidit és la durada, ja que aquest nou conveni que està a punt de ser una realitat serà per dos anys. Relacionat amb el cas, des de l’actual junta directiva de la FAF no es tanca la porta a, en cas de sortir reelegida en les eleccions del setembre de l’any vinent, negociar l’acord per quatre anys amb l’entitat dirigida als despatxos per Gerard Piqué.

Pel que fa a la infraestructura encampadana, des de l’ens futbolístic també es valora amb bons ulls cobrir la totalitat de les graderies. De fet, quan es va construir l’estadi ja es va deixar preparada la instal·lació per fer-ho. Ara bé, aquesta iniciativa es tiraria endavant a partir del 2028, una vegada es rebi el finançament del programa HatTrick de la UEFA. En cas de no poder aixoplugar el gol i la tribuna frontal a la vegada, es prioritzaria aquesta darrera i posteriorment es faria la zona de darrere la porteria.

La Multisegur, en tres escenaris

Parlant d’escenaris futbolístics, la Lliga Multisegur Assegurances ja coneix en quins es disputarà enguany. Així, la totalitat de les jornades de diumenge tindran lloc a l’Estadi Nacional, mentre que la de dissabte es farà al Nou Estadi de la FAF quan l’FC Andorra no hi jugui −i la gespa estigui en condicions− o a Borda Mateu.

La FAF vol construir un pavelló polivalent principalment per acollir la lliga nacional i la selecció de futbol sala

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