Carles Manso rebaixa l’eufòria després de la golejada contra el Ceuta: «Som conscients que encara queda molt»

Després de la contundent victòria de l’FC Andorra per 5-1 davant el Ceuta en el primer partit de la temporada 2026/27 a LaLiga Hypermotion, l’entrenador tricolor, Carles Manso, ha comparegut per posar en valor que els gols anotats per futbolistes que han entrat des de la banqueta demostren que cap jugador està per sobre d’un altre dins del projecte. Així, una de les claus assenyalades per Manso ha estat la continuïtat del gruix de la plantilla de la temporada passada, un factor que considera important per continuar fent créixer l’equip.
Alhora, l’entrenador tricolor ha valorat positivament l’adaptació dels nous fitxatges, posant com a exemples Jordi Cano i Hugo López. Segons Manso, la seva ràpida integració evidencia que el conjunt té clar el model de joc i facilita que les noves incorporacions s’hi adaptin. A més, i pel que fa al plantejament del partit, ha indicat que el pla passava per buscar les bandes davant un Ceuta que tancava els espais interiors, una proposta que ha permès als tricolor generar perill pels dos costats, amb Solozábal per l’esquerra i Carrique per la dreta.
Tanmateix, Manso ha volgut rebaixar l’eufòria després de l’estrena i ha recordat que la temporada tot just acaba de començar. «Estem a 15 d’agost i som conscients que encara queda molt», ha remarcat, insistint en la necessitat de continuar sumant partit a partit. Finalment, el tècnic ha agraït el suport rebut des de la graderia i ha demanat a l’afició que continuï acompanyant l’equip durant el curs, «plogui, nevi o faci molt fred».