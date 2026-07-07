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L’FC Andorra reforça l’staff per continuar professionalitzant totes les àrees de treball, sobretot la d’anàlisi

El club tricolor incorpora un entrenador assistent d'accions a pilota aturada, un nou preparador físic i dues peces més al departament d’anàlisi

Amb la clara voluntat de fer passos endavant en la consolidació de la seva estructura esportiva, l’FC Andorra ha reforçat el cos tècnic pe dotar-lo de més eines i recursos per optimitzar el rendiment de la plantilla. Així, des del club assenyalen que les incorporacions responen a la voluntat de continuar professionalitzant totes les àrees de treball, amb una atenció especial al departament d’anàlisi, un àmbit cada vegada més determinant en el futbol d’alt nivell.

En aquest sentit, Antonio Sánchez s’incorpora com a entrenador assistent d’accions a pilota aturada després de la seva etapa com a segon entrenador del Ceuta. També s’afegeix Dani Múrcia, qui assumirà les funcions de preparador físic després de la seva experiència a la FAF. El departament d’anàlisi es reforça amb dues incorporacions: João Duarte, procedent del Midtjylland danès, i David Vilanova, qui torna al club després d’una temporada com a segon entrenador de l’Hèrcules. Finalment, Ian Lanuza serà el nou fisioterapeuta després de la seva etapa al Ninh Binh del Vietnam.

El fisioterapeuta Oriol Pastor deixa el club

D’altra banda, Oriol Pastor posa punt final a la seva etapa a l’entitat tricolor després de quatre temporades com a responsable de l’àrea de fisioteràpia. «El club vol agrair-li la professionalitat, la dedicació i el compromís mostrats durant tots aquests anys i li desitja molta sort en els seus futurs reptes, tant personals com professionals», han citat des de l’FC Andorra.

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