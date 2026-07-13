L’FC Andorra presenta la seva tercera equipació per a la temporada amb el color vermell com a gran protagonista

L’FC Andorra ha presentat la seva tercera equipació per a la temporada 2026/27, una proposta en què el vermell és el gran protagonista. La nova samarreta combina diferents tonalitats d’aquest color i incorpora patrons a les mànigues «que li donen una imatge diferenciada i moderna». Com a element distintiu, aquest conjunt alternatiu recupera la part interna de l’escut.
La presentació ha anat a càrrec de Diego Alende, Lautaro de León, Sergio Molina i Hugo Solozábal en un ‘shooting’ realitzat al Red Bar del centre d’oci Unnic. La tercera equipació ja està disponible a les oficines del club (Baixada del Molí 15, ed. Molí II, 1r 1a) i als punts de venda habituals. A més, s’estrenarà demà contra el Millwall anglès, en el primer partit de la pretemporada.