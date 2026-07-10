L’FC Andorra traspassa Juanda Fuentes al Penafiel portuguès mantenint un 40% dels drets d’una futura venda

L’FC Andorra continua amb la confecció de la plantilla, i el que era un secret a veus acaba de fer-se oficial: Juanda Fuentes deixa l’equip i posa rumb, traspassat, al Penafiel de la Segona Divisió de Portugal. En tot cas, el club tricolor manté un 40% dels drets d’una futura venda del colombià, qui aquesta darrera temporada la va jugar cedit al Nàstic de Tarragona.
Cal recordar que Fuentes va arribar al Principat fa dos estius pel repte a 1a RFEF, procedent de l’Oostende belga. Aquell curs va anar agafant protagonisme de mica en mica i el va cloure amb 23 partits i dos gols, contra el Celta Fortuna i, precisament, contra el Nàstic a la Copa Catalunya. «Des de l’FC Andorra volem agrair a Juanda Fuentes la seva dedicació, compromís i professionalitat durant la seva etapa al club i li desitgem molta sort en aquesta nova etapa», han citat des de l’entitat presidida als despatxos per Gerard Piqué.