Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Juanda Fuentes marxa al Penafiel. | @FCANDORRA
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Futbol - Mercat de fixatges

L’FC Andorra traspassa Juanda Fuentes al Penafiel portuguès mantenint un 40% dels drets d’una futura venda

Va arribar al Principat fa dos estius pel repte a 1a RFEF, un curs en què va anar de menys a més i va cloure amb 23 partits i dues dianes

L’FC Andorra continua amb la confecció de la plantilla, i el que era un secret a veus acaba de fer-se oficial: Juanda Fuentes deixa l’equip i posa rumb, traspassat, al Penafiel de la Segona Divisió de Portugal. En tot cas, el club tricolor manté un 40% dels drets d’una futura venda del colombià, qui aquesta darrera temporada la va jugar cedit al Nàstic de Tarragona.

Cal recordar que Fuentes va arribar al Principat fa dos estius pel repte a 1a RFEF, procedent de l’Oostende belga. Aquell curs va anar agafant protagonisme de mica en mica i el va cloure amb 23 partits i dos gols, contra el Celta Fortuna i, precisament, contra el Nàstic a la Copa Catalunya. «Des de l’FC Andorra volem agrair a Juanda Fuentes la seva dedicació, compromís i professionalitat durant la seva etapa al club i li desitgem molta sort en aquesta nova etapa», han citat des de l’entitat presidida als despatxos per Gerard Piqué.

Comparteix
Notícies relacionades
Una resposta immediata, però potser insuficient
Els carburants s’abaratiran amb descomptes de 15 cèntims en la gasolina i 10 en el gasoil a partir de dimecres
El Fons de Jubilació assoleix els 2.086 milions d’euros i tanca el primer semestre amb una rendibilitat del 5,3%

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Jenny Rissveds i Bjorn Riley coronen el cross-country short track de l’11a Copa del Món de BTT de Pal Arinsal
  • Esports
La pista Avet de Grandvalira rep la inspecció de la FIS per a la Copa del Món femenina que tindrà lloc el març vinent
  • Esports
L’FC Andorra es posa ‘retro’ i recupera l’escut original per a la segona equipació del seu quart curs professional
Entrevistes esportives
David Rodrigo
Secretari general de la FAF
Xavi Cardelús
Expilot de motos
Miguel Silvestre
Ciclista

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu