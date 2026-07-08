L’FC Andorra presenta la nova primera equipació, la qual manté la combinació tricolor de les últimes temporades

L’FC Andorra ha presentat la nova primera equipació per a la temporada 2026/27, una proposta que manté els elements més representatius de la seva identitat. En aquest sentit, la nova samarreta manté la combinació tricolor dels últims anys, amb els pantalons grocs i les mitges vermelles com a complement d’un conjunt que, assenyalen des del club, representa l’essència del club i del país.
Amb tot, la nova equipació incorpora detalls en color vermell al coll i a les mànigues, així com la recuperació del coll groc, un element que recorda a la de fa dues temporades, l’any del darrer ascens. La presentació de la samarreta ha tingut com a protagonistes els jugadors de l’equip juvenil tricolor i el ‘shooting’ oficial ha recorregut diferents racons i paratges de la parròquia d’Encamp.
La primera equipació estarà disponible a partir de demà a la botiga del club (Baixada del Molí 15, ed. Molí II, 1r 1a) i, properament, als punts de venda habituals del país. «Amb aquesta nova samarreta, l’FC Andorra inicia una nova etapa mantenint viva la seva identitat i l’orgull de defensar els colors del Principat», han completat en un comunicat.