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  • Serà el quart estiu consecutiu que el conjunt andorrà escull Pinatar Arena per dur a terme la seva concentració. | @FCANDORRA
El Periòdic d'Andorra
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Futbol - LaLiga Hypermotion

L’FC Andorra iniciarà la pretemporada el pròxim 8 de juliol repetirà estada a Pinatar Arena per preparar el retorn

El calendari de treball inclou proves mèdiques el 6 de juliol, desplaçament a Múrcia el dia 8 i una concentració de deu dies com a preparació

L’FC Andorra ja té definit el full de ruta de la seva preparació per a la temporada 2026/27, que tindrà el seu primer gran punt de partida el proper 8 de juliol amb l’inici de l’estage de pretemporada a Pinatar Arena, a San Pedro del Pinatar (Múrcia). L’equip tricolor romandrà a les instal·lacions murcianes fins al 18 de juliol per preparar el retorn a LaLiga Hypermotion.

Abans de desplaçar-se cap a Múrcia, la plantilla està citada el 6 de juliol per dur a terme les habituals revisions i proves mèdiques que marcaran l’inici oficial del curs. Un cop completats aquests tràmits, els jugadors començaran les primeres sessions de treball abans d’emprendre el viatge cap al centre d’entrenament.

Serà el quart estiu consecutiu que el conjunt andorrà escull Pinatar Arena per dur a terme la seva concentració de pretemporada, una instal·lació de referència que ofereix unes condicions òptimes per combinar treball físic, tàctic i cohesió de grup. L’estada permetrà al cos tècnic començar a posar les bases del nou projecte esportiu i acumular les primeres càrregues de treball abans de l’inici de la competició oficial.

L’FC Andorra concentrarà la primera fase de la preparació a Pinatar del 8 al 18 de juliol

A més dels entrenaments programats durant els deu dies de concentració, l’FC Andorra disputarà dos partits amistosos davant equips anglesos. El primer compromís arribarà el 14 de juliol contra el Millwall FC, conjunt londinenc fundat el 1885 que competeix a l’EFL Championship, la segona categoria del futbol anglès. Conegut amb el sobrenom de «The Lions», és un dels clubs històrics del futbol britànic.

La segona prova de preparació tindrà lloc el 18 de juliol, coincidint amb l’últim dia de l’estada, davant l’Stevenage FC, equip de la League One anglesa. El conjunt d’Hertfordshire s’ha consolidat en les darreres temporades com un dels projectes més competitius de la categoria i representarà una nova exigència per als tricolors.

D’aquesta manera, el calendari de la primera fase de la pretemporada queda marcat pel retorn dels jugadors el 6 de juliol per a les proves mèdiques, el desplaçament a Pinatar Arena el dia 8, els amistosos contra el Millwall FC el 14 de juliol i l’Stevenage FC el 18 de juliol, data en què també finalitzarà la concentració i l’equip tornarà a Andorra per continuar la preparació del nou curs.

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