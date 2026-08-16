Mor l’empresari i exconseller general Josep Anton Ribes Roca, vinculat a la vida política i econòmica del país

L’empresari i exconseller general Josep Anton Ribes Roca ha mort aquest diumenge, després d’una trajectòria vinculada tant a la vida política i institucional del Principat com al món empresarial. Ribes va ocupar un escó al Consell General en dues etapes diferents, entre els anys 1990 i 1992 i, posteriorment, entre el 1994 i el 1997.
El seu pas per la cambra parlamentària va coincidir, així, amb dos moments de la història política recent d’Andorra. La primera etapa es va desenvolupar durant els darrers anys del sistema preconstitucional, mentre que la segona va tenir lloc ja després de l’aprovació de la Constitució del 1993, durant la primera legislatura posterior al nou marc constitucional.
Més enllà de la seva activitat política, Ribes va desenvolupar bona part de la seva trajectòria professional dins del món empresarial, especialment vinculat al grup Roca & Ribes. La seva activitat es va concentrar principalment en els sectors dels carburants, el comerç i la importació i exportació. A més, va mantenir la seva vinculació amb la vida institucional del país a través del GESCO, l’entitat que agrupa exsíndics, exconsellers generals i exconsellers de comú.