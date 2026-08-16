Dues caigudes amb bicicleta al Bike Park de Pal Arinsal obliguen a evacuar en helicòpter un noi i una noia

Dues persones han estat traslladades aquest diumenge en helicòpter a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell després de patir dues caigudes amb bicicleta al Bike Park de Pal. Els dos incidents s’han produït amb menys de dues hores de diferència i han afectat un noi i una noia, els quals han patit politraumatismes.
El primer accident ha tingut lloc a les 11.45 hores, quan un noi ha patit una caiguda mentre circulava amb bicicleta per les instal·lacions. Arran de l’incident, ha estat evacuat en helicòpter fins al centre hospitalari. Posteriorment, a les 13.40 hores, s’ha produït una segona caiguda amb bicicleta, en aquest cas protagonitzada per una noia. Igual que en el primer accident, la persona afectada ha patit un politraumatisme i ha estat traslladada en helicòpter al centre hospitalari.
Paral·lelament, els Bombers també han intervingut aquest diumenge en un incident relacionat amb la Travessa Pas de la Casa. A les 10.30 hores, un dels participants de la cursa de muntanya ha hagut de ser traslladat en ambulància des de l’estany de les Abelletes fins al Centre Mèdic del Pas de la Casa.