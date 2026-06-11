L’FC Andorra traspassa Jan Encuentra al Vila-real després de la seva cessió i es reserva un 30% d’una futura venda

L’FC Andorra ha anunciat aquest dijous el traspàs de Jan Encuentra al Vila-real CF, després que ambdues entitats hagin arribat a un acord perquè el futbolista s’incorpori al filial groguet. L’operació permet així al conjunt tricolor obtenir rèdit econòmic d’un jugador que va arribar fa tot just un any i pel qual es reserva, a més, un percentatge sobre una futura venda.
Val a dir que el lateral lleidatà va aterrar al Principat l’estiu passat procedent del juvenil del Real Betis en una incorporació a cost zero. Tot i completar part de la pretemporada amb el primer equip, el club va optar per cedir-lo a l’Unionistas de Salamanca CF perquè acumulés minuts i experiència a la Primera Federació. Durant la seva etapa a Salamanca, Encuentra ha disputat 22 partits oficials, ha anotat dos gols i ha repartit dues assistències, unes xifres que li han permès guanyar protagonisme i despertar l’interès de diversos equips.
Finalment, ha estat el Vila-real qui s’ha assegurat els seus serveis. L’acord inclou una clàusula que permet a l’FC Andorra conservar el 30% d’una futura venda del jugador, una fórmula habitual que evidencia la confiança del club en el potencial de creixement del defensa. A través d’un comunicat, l’entitat tricolor ha volgut agrair a Encuentra la seva etapa al club i li ha desitjat sort en aquesta nova aventura esportiva.