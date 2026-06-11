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  • El lateral lleidatà Jan Encuentra. | FC Andorra
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Futbol - Mercat de fixatges

L’FC Andorra traspassa Jan Encuentra al Vila-real després de la seva cessió i es reserva un 30% d’una futura venda

El lateral va arribar l’estiu passat procedent del juvenil del Betis i, després de signar una temporada a l’Unionistas, fa el salt al filial groguet

L’FC Andorra ha anunciat aquest dijous el traspàs de Jan Encuentra al Vila-real CF, després que ambdues entitats hagin arribat a un acord perquè el futbolista s’incorpori al filial groguet. L’operació permet així al conjunt tricolor obtenir rèdit econòmic d’un jugador que va arribar fa tot just un any i pel qual es reserva, a més, un percentatge sobre una futura venda.

Val a dir que el lateral lleidatà va aterrar al Principat l’estiu passat procedent del juvenil del Real Betis en una incorporació a cost zero. Tot i completar part de la pretemporada amb el primer equip, el club va optar per cedir-lo a l’Unionistas de Salamanca CF perquè acumulés minuts i experiència a la Primera Federació. Durant la seva etapa a Salamanca, Encuentra ha disputat 22 partits oficials, ha anotat dos gols i ha repartit dues assistències, unes xifres que li han permès guanyar protagonisme i despertar l’interès de diversos equips.

Finalment, ha estat el Vila-real qui s’ha assegurat els seus serveis. L’acord inclou una clàusula que permet a l’FC Andorra conservar el 30% d’una futura venda del jugador, una fórmula habitual que evidencia la confiança del club en el potencial de creixement del defensa. A través d’un comunicat, l’entitat tricolor ha volgut agrair a Encuentra la seva etapa al club i li ha desitjat sort en aquesta nova aventura esportiva.

Jan Encuentra jugarà cedit a l’Unionistas de Salamanca per gaudir de minuts de qualitat a Primera RFEF

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