Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L'FC Andorra fa oficial el fixatge de Pau López. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Futbol - Mercat de fixatges

L’FC Andorra fa oficial el fixatge de Pau López per a les pròximes tres temporades amb opció a una quarta

Amb 31 anys, el porter aterra al Principat amb una trajectòria a l'elit europea: Espanyol, Tottenham, Betis, Roma, Marsella, Girona i Toluca mexicà

Com va avançar aquesta casa, l’opció d’incorporar Pau López s’ha fet realitat. Així ho ha comunicat aquest matí l’FC Andorra, apuntant que el porter arriba lliure després de desvincular-se del Betis i firma per a les pròximes tres temporades amb opció a una quarta. Cal recordar que la proposta tricolor no era l’única que el de Sant Esteve de Llémena tenia sobre la taula, però sí per la qual s’ha acabat decantant per, entre altres, la proximitat amb Girona, on resideix bona part de la seva família.

Amb 31 anys, López aterra al Principat amb una trajectòria a l’elit europea. Es va formar al planter de l’Espanyol, on va acabar debutant amb el primer equip abans de provar sort a l’estranger. Així, va fitxar pel Tottenham, però va acabar tornant a Espanya primer cedit al conjunt ‘perico’ i després lliure al Betis. A Sevilla va mostrar el seu millor nivell i la Roma va pagar, l’any 2019, més de 23 milions d’euros pel seu traspàs. Dues temporades més tard, va marxar a l’Olympique de Marsella, seguidament al Girona i finalment al Toluca mexicà −on va guanyar el títol del Clausura− abans de tornar l’estiu passat amb els ‘verdiblancos’.

L’arquer, qui també ha estat internacional absolut amb la selecció espanyola, no estarà disponible per a l’amistós de demà que els de Carles Manso jugaran davant l’Stevenage, però dimarts, al primer entrenament de tornada a Andorra, ja es deixarà veure.

Pau López és a poc de desvincular-se del Betis i es converteix en una opció que agafa força per a la porteria tricolor

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Perseguit i arrestat un home que en agredir a la parella, va fugir en cotxe amb una taxa d’alcoholèmia de 2g/l
Blindatge multifuncional a Borda Nova 1: 155 places de pàrquing al complex i s’obren altres espais per als ciutadans
Les parcel·les de Beixalís, la Rabassa i Arinsal, subjectes a sotmetre’s a tecnologies de monitoratges forestal

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
L’Atlètic fa bo el resultat de casa i accedeix a segona ronda de Conference amb dos penals a les acaballes (1-2)
  • Esports
Muñoz, Gómez i Temenuzhkov signen el bitllet de l’FC Santa Coloma cap a la segona ronda de Conference (3-0)
  • Esports
Doria té entre cella i cella les finals de C1 i K1 al Mundial d’Oklahoma City per a després «lluitar per primeres places»
Entrevistes esportives
David Rodrigo
Secretari general de la FAF
Xavi Cardelús
Expilot de motos
Miguel Silvestre
Ciclista

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu