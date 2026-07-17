L’FC Andorra fa oficial el fixatge de Pau López per a les pròximes tres temporades amb opció a una quarta

Com va avançar aquesta casa, l’opció d’incorporar Pau López s’ha fet realitat. Així ho ha comunicat aquest matí l’FC Andorra, apuntant que el porter arriba lliure després de desvincular-se del Betis i firma per a les pròximes tres temporades amb opció a una quarta. Cal recordar que la proposta tricolor no era l’única que el de Sant Esteve de Llémena tenia sobre la taula, però sí per la qual s’ha acabat decantant per, entre altres, la proximitat amb Girona, on resideix bona part de la seva família.
Amb 31 anys, López aterra al Principat amb una trajectòria a l’elit europea. Es va formar al planter de l’Espanyol, on va acabar debutant amb el primer equip abans de provar sort a l’estranger. Així, va fitxar pel Tottenham, però va acabar tornant a Espanya primer cedit al conjunt ‘perico’ i després lliure al Betis. A Sevilla va mostrar el seu millor nivell i la Roma va pagar, l’any 2019, més de 23 milions d’euros pel seu traspàs. Dues temporades més tard, va marxar a l’Olympique de Marsella, seguidament al Girona i finalment al Toluca mexicà −on va guanyar el títol del Clausura− abans de tornar l’estiu passat amb els ‘verdiblancos’.
L’arquer, qui també ha estat internacional absolut amb la selecció espanyola, no estarà disponible per a l’amistós de demà que els de Carles Manso jugaran davant l’Stevenage, però dimarts, al primer entrenament de tornada a Andorra, ja es deixarà veure.