L’FC Andorra aposta pel futbol de país i Aron Rodrigo es converteix en el primer reforç de cara el quart any professional

Sense haver finalitzat la temporada, el moviment als despatxos de l’FC Andorra ja fa temps que carbura. Així, i segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, el club ja té tancada la primera incorporació de cara el quart any al futbol professional, i n’és una d’especial. Es tracta d’Aron Rodrigo, internacional andorrà que el pròxim juny finalitzarà contracte amb l’Osca, on els darrers dos cursos ha jugat amb el seu filial, i que el passat gener ja va signar amb el club tricolor.
Nascut a Lleida, d’on també és procedent el seu pare, el secretari general de la Federació Andorrana de Futbol (FAF), David Rodrigo, el jove es pot desenvolupar com a extrem a les dues bandes, tot i que és un especialista per l’esquerra. Enguany farà 22 anys, i suposarà el salt més important a la seva carrera després d’haver passat per filials de renom.
Amb tot, suposarà una aposta clara de l’entitat pirenaica pel futbol andorrà, i se sumarà a ‘Berto’ Rosas, aquesta temporada cedit al Logroñés, com a jugadors del país. La llista de nacionals que han defensat la tricolor, però, és ben llarga, tot i que es va escurçant en categories més elevades. Entre els noms més destacats es troba el d’Ilde Lima −tot i que va jugar ben poc−, Ludovic Clemente, Emiliano González o Jesús Lucendo, a més d’un bon grapat dels actuals jugadors de la selecció absoluta que van passar pel filial, entre ells Iker Álvarez.
El periple de Rodrigo a Preferent Catalana en categoria cadet va començar als 14 anys a la UE Bordeta de Lleida, en què va tornar com a juvenil després d’un curs al Lleida Esportiu. Després es va enfilar a l’Atlètic Segre abans de debutar com a sènior amb l’Atlètic Alplicat a Segona Catalana, i quan va fer la majoria d’edat, la temporada següent, va provar sort al juvenil de l’Europa, a Divisió d’Honor. Va ser llavors quan va fer les maletes i va signar amb el Binèfar de 3a RFEF, en què va estar un any per després arribar a l’Osca. Ara fa dos cursos que està a la ciutat de la vall de l’Ebre, a la mateixa categoria, i s’ha convertit en peça clau, enguany amb d’opcions de play-off.
Contractes tricolor
Sense comptar els cedits, enguany nou, fins a vuit jugadors de l’FC Andorra finalitzen contracte el 30 del juny vinent. Són Nico Ratti (qui aquesta temporada ha perdut molt protagonisme), Martí Vilà, Manu Nieto, Álvaro Martín, Théo Le Normand, Marc Cardona, Alberto Solís −cedit a l’Arenteiro− i Luismi Redondo −cedit al Cartagena−. Cal tenir en compte que també en retornaran vuit: ‘Berto’ Rosas, Aitor Uzkudun, Christos Almpanis, Juanda Fuentes, Iván Rodríguez, Bilal Achhiba, Jan Encuentra i Javier Vicario.