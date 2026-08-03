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  • Gael Alonso, durant un entrenament del mes passat. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Futbol - LaLiga Hypermotion

L’FC Andorra es queda sense Gael Alonso, operat d’una fractura del mal·lèol tibial, entre quatre i cinc mesos

Sense anar més lluny, al curs passat, el seu debut professional, ho va jugar pràcticament tot i es va consolidar com un dels centrals revelació

L’FC Andorra perd un dels baluards més importants, Gael Alonso. El central va ser intervingut quirúrgicament amb èxit divendres passat a la tarda de la fractura del mal·lèol tibial que va patir recentment i, informen des del club, començarà ara el procés de recuperació sota la supervisió dels serveis mèdics. En tot cas, el temps de baixa previst és d’entre quatre i cinc mesos.

Es tracta d’un cop dur per als tricolor, doncs Alonso es va convertir en peça clau només arribar. Sense anar més lluny, el curs passat a LaLiga Hypermotion, el seu debut professional, ho va jugar pràcticament tot i es va consolidar com un dels centrals revelació de la categoria. No només va deixar bones mostres en defensa, ja que també va fer un parell de gols. Per cobrir el seu lloc, l’argentí Lautaro Spatz està al caure, encara la direcció esportiva pirinenca haurà de valorar si incorporar o no un altre defensa.

L’FC Andorra dona pràcticament per perdut a Josep Cerdà i manté la voluntat d’incorporar un parell d’extrems

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