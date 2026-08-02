El MoraBanc Andorra anuncia el fixatge del pivot alemany Leon Radošević, de 36 anys i 2,08 metres, per un curs

Leon Radošević vestirà la samarreta del MoraBanc Andorra la temporada 2026/27. El pivot croat, amb passaport alemany i de 2,08 metres d’alçada, s’incorpora al conjunt tricolor després d’una dilatada trajectòria al bàsquet europeu, en la qual ha competit durant més d’una dècada al màxim nivell.
Format a la Cibona de Zagreb, Radošević ha vestit les samarretes de clubs com l’Olimpia Milano, el Brose Bamberg, el Bayern de Múnic, l’ALBA Berlín, el Derthona o el Nutribullet Treviso, acumulant una àmplia experiència a l’Eurolliga. Així, aterra al Principat després de completar una destacada temporada amb el conjunt italià, en la qual va contribuir a la permanència amb una mitjana de 8,1 punts, 4,2 rebots i 1,2 assistències per partit. Als 36 anys, disputarà per primera vegada la Lliga Endesa.
El director esportiu del MoraBanc, Jordi Ardèvol, ha destacat que «el Leon és un jugador amb una trajectòria molt consolidada al màxim nivell europeu que, tot i això, encara no havia tingut l’oportunitat de jugar a l’ACB». «La seva experiència i el seu coneixement del joc ens aportaran molta solidesa al joc interior», ha afegit, ja que, ha recordat, «ve de completar una gran temporada a Treviso, on va ser una peça important per aconseguir la permanència de l’equip, i arriba en un gran moment físic».